Сеул сообщил о новых ракетных пусках в Северной Корее

Пхеньян, предположительно, провел запуск нескольких ракет класса «земля-корабль», сообщает минобороны Южной Кореи. Ракеты пролетели около 200 км

Фото: Lee Jin-man / AP

Северная Корея в четверг утром, 8 июня, провела запуск нескольких, предположительно, противокорабельных ракет с восточного побережья. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны страны.

«Северная Корея выпустила несколько неопознанных снарядов, предположительно представлявших собой ракеты класса «земля-корабль», сегодня утром из окрестностей Вонсана, провинция Канвон», — говорится в заявлении южнокорейского военного ведомства.

В сообщении военных также отмечается, что ракеты были, предположительно, крылатыми и пролетели около 200 км.

Президент Южной Кореи Чжэ Ин Мун проинформирован о пусках, отмечается в заявлении. Другие подробности не приводятся.

