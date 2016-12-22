Ходорковский в поздравлении Путину пожелал ему отделить себя от страны

В интервью «Дождю» Ходорковский заявил, что с удовольствием поздравляет Путина с 65-летием. «Если бы Владимир Владимирович нашел в себе силы отделить себя от страны с точки зрения управления, то будущее, я думаю, появилось бы не только у нашей страны, но и у самого Путина. Я ему этого очень желаю», - заявил основатель «Открытой России».
Ходорковский напомнил, что и в предыдущие годы поздравлял президента с днем рождения, в том числе и во время своего пребывания в колонии.
Например, в 2005 году Ходорковский, который в тот момент находился в заключении по «первому делу ЮКОСа», поздравил Путина с 53-летием. Тогда он пожелал президенту «обрести свободу и покой», уйти в отставку с «неблагодарного президентского поста».
7 октября президенту Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Из иностранных глав государств с днем рождения его поздравили руководители Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Финляндии и Сербии.Поздравили Путина с праздником также члены Совета безопасности России, с которыми он проводил совещание.