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Ходорковский в поздравлении Путину пожелал ему отделить себя от страны
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Ходорковский в поздравлении Путину пожелал ему отделить себя от страны
Политика, 07 окт, 23:38
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Ходорковский в поздравлении Путину пожелал ему отделить себя от страны
Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский в эфире телеканала «Дождь» поздравил с днем рождения президента Владимира Путина и пожелал ему отделить себя от страны
Михаил Ходорковский (Фото: Michal Dolezal / Zuma / TASS)

В интервью «Дождю» Ходорковский заявил, что с удовольствием поздравляет Путина с 65-летием. «Если бы Владимир Владимирович нашел в себе силы отделить себя от страны с точки зрения управления, то будущее, я думаю, появилось бы не только у нашей страны, но и у самого Путина. Я ему этого очень желаю», - заявил основатель «Открытой России».

Ходорковский напомнил, что и в предыдущие годы поздравлял президента с днем рождения, в том числе и во время своего пребывания в колонии.

Например, в 2005 году Ходорковский, который в тот момент находился в заключении по «первому делу ЮКОСа», поздравил Путина с 53-летием. Тогда он пожелал президенту «обрести свободу и покой», уйти в отставку с «неблагодарного президентского поста».

7 октября президенту Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Из иностранных глав государств с днем рождения его поздравили руководители Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Монголии, Финляндии и Сербии.

Поздравили Путина с праздником также члены Совета безопасности России, с которыми он проводил совещание.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Михаил Ходорковский , Владимир Путин , день рождения
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