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В Москве началась акция в поддержку Навального
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В Москве началась акция в поддержку Навального
Политика, 14:17
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В Москве началась акция в поддержку Навального
В Москве на Пушкинской площади началась несанкционированная акция сторонников находящегося под арестом Алексея Навального. Среди собравшихся много молодых людей, школьников. Полиция предлагает собравшимся «не задерживаться»
Митинг в поддержку Навального в Москве (Фото: РБК)

В центре Москвы началась акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, которую не согласовала столичная мэрия. Как передает корреспондент РБК, большинство собравшихся — молодые люди, некоторые принесли с собой надувные шары в виде уточек и триколоры.

По оценке корреспондента РБК, на Пушкинской площади собрались около 2 тыс. человек.

Полицейские в громкоговорители призывают собравшихся не задерживаться и не мешать проходу других граждан. В пресс-службе ГУ МВД по Москве не смогли оперативно предоставить РБК информацию о количестве участников акции.

Митинг в поддержку Навального в Москве (Фото: РБК)

Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом, их обвинили в призывах к несанкционированному митингу. 

Ранее в этот день акции сторонников Навального прошли в Улан-Удэ, Владивостоке Чите, Хабаровске, Перми, Самаре, Ижевске, Иркутске, Новокузнецке и других городах.

Навальный 4 октября, уже находясь под арестом, призвал свои штабы 80 городах страны организовать пикеты по всей стране 7 октября. Главное мероприятие, по словам Навального, запланировано в Санкт-Петербурге на Марсовом поле. Московские власти отказали в организаторам мероприятия в проведения митинга на Пушкинской площади «без предоставления альтернативной площадки». Тогда оппозиционер призвал своих сторонников прийти «на любую точку Тверской улицы».

Авторы: Владислав Гордеев, Евгения Кузнецова, Андрей Филатов, Любовь Алтухова, Дмитрий Левин.
Теги: Москва , акция , Алексей Навальный
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