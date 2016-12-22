В Пентагоне усомнились в способности Сирии, России и Ирана победить ИГ

Войска президента Сирии Башара Асада, а также военные группировки России и Ирана вряд ли смогут самостоятельно полностью разгромить террористов «Исламского государства», заявили в Пентагоне

Российские саперы в Пальмире. 2016 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон прокомментировал заявления российского Минобороны об успехах в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в Россиии) и роли американцев в этой операции.

«Усилия авторитарного режима [Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию. Становление ИГИЛ частично было вызвано репрессивными мерами, к которым прибегал режим, и ИГИЛ, скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории», — ответил Пэхон корреспонденту ТАСС.

Представитель Пентагона добавил, что правительство Башара Асада при поддержке России не продемонстрировало «долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ и создании там условий, необходимых для предотвращения возвращения туда террористов», в то время как американские войска находятся на территории Сирии, поскольку «ведут борьбу с терроризмом, и будут продолжать оказывать помощь силам партнеров до тех пор, пока ИГИЛ остается угрозой».

«Наши партнеры при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ, и их усилия по организации на местах эффективных и репрезентативных органов управления и сил безопасности создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ», — резюмировал Пэхон.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что контролируемая ИГ территория в Сирии после начала там операций российских ВКС сократилась в десятки раз. «С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная «халифату» территория сократилась до менее 10%», — сказал Конашенков. Он также обвинил американцев в том, что они лишь «созерцали наступления «халифата», «вооружали головорезов» и «подсчитывали дни до свержения законной власти в Сирии».

Американскую военную базу в Эт-Танфе Конашенков назвал «черной дырой». По его словам, представители Пентагона неоднократно сообщали, что на этой базе под прикрытием тактической авиации инструкторы США, Великобритании и Норвегии подготавливают боевиков «Новой сирийской армии».



«В действительности же Эт-Танф превратился в 100-километровую «черную дыру» <...> Вместо «Новой сирийской армии» как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ», — заявил официальный представитель Минобороны.