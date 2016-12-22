Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,44 57,96 EUR Нал. 68,50 67,95 USD Бирж. 58,19 +0,49 EUR Бирж. 68,28 +0,76 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4336,12 -27,40 ММВБ 2093,86 +0,27% РТС 1134,30 -0,85% Brent 55,68 -2,30% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7522,87 +0,20%
В Пентагоне усомнились в способности Сирии, России и Ирана победить ИГ
Лента новостей
Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа» 09:13, Бизнес АТОР отчиталась о результатах краха «ВИМ-Авиа» 09:06, Бизнес В Нью-Йорке полиция задержала угрожавшего расстрелять школу подростка 08:55, Общество В Пентагоне усомнились в способности Сирии, России и Ирана победить ИГ 08:22, Политика СМИ узнали об увольнении более 1 тыс. сотрудников Air Berlin 08:21, Бизнес В Киргизии в ДТП погиб глава штаба по выборам президента 07:41, Общество В Белом доме назвали Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком 06:56, Политика Российские пограничники остановили японское судно для проверки 06:45, Общество В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за урагана «Нейт» 06:02, Общество Бывшего президента Ирака Талабани похоронили на его родине 05:07, Политика В США автомобиль наехал на военнослужащих 04:01, Общество В Мексике разбился военный вертолет 03:40, Общество Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России 03:39, Политика Поезд Москва-Париж остановили в Польше из-за урагана в Германии 03:10, Общество В США обвинили троих человек в попытках организовать теракты в Нью-Йорке 03:00, Общество В США заявили об «акустических атаках» на дипломатов в кубинских отелях 02:47, Политика В Конгрессе США назначили новые слушания по «Лаборатории Касперского» 01:40, Политика Глава саудовского МИД заявил о «скорой» отмене санкций против России 01:12, Политика Мединский ответил на сообщения о своей госпитализации 00:49, Политика AP сообщило о светящихся в темноте пулях в арсенале стрелка из Лас-Вегаса 00:39, Общество МВД установило организатора поездки попавшего в ДТП автобуса с мигрантами 06 окт, 23:56, Общество В Каталонии огласили окончательные итоги референдума 06 окт, 23:48, Политика Госдеп одобрил поставку противоракетных установок THAAD Саудовской Аравии 06 окт, 23:18, Политика В Москве за день поступили 130 сообщений о минировании 06 окт, 23:11, Общество Куба сообщила о полугодовой остановке почтового сообщения с США 06 окт, 23:07, Политика СБУ запретила рэперу Гнойному въезд на Украину 06 окт, 23:03, Общество Forbes нашел среди владельцев медицинской компании супругу экс-главы ФСО 06 окт, 22:39, Бизнес СМИ узнали о подготовке обвинений в коррупции в адрес Airbus 06 окт, 22:29, Бизнес
В Пентагоне усомнились в способности Сирии, России и Ирана победить ИГ
Военная операция в Сирии, 08:22
0
В Пентагоне усомнились в способности Сирии, России и Ирана победить ИГ
Войска президента Сирии Башара Асада, а также военные группировки России и Ирана вряд ли смогут самостоятельно полностью разгромить террористов «Исламского государства», заявили в Пентагоне
Российские саперы в Пальмире. 2016 год (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон прокомментировал заявления российского Минобороны об успехах в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в Россиии) и роли американцев в этой операции.

«Усилия авторитарного режима [Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию. Становление ИГИЛ частично было вызвано репрессивными мерами, к которым прибегал режим, и ИГИЛ, скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории», — ответил Пэхон корреспонденту ТАСС.

Представитель Пентагона добавил, что правительство Башара Асада при поддержке России не продемонстрировало «долговременного успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ и создании там условий, необходимых для предотвращения возвращения туда террористов», в то время как американские войска находятся на территории Сирии, поскольку «ведут борьбу с терроризмом, и будут продолжать оказывать помощь силам партнеров до тех пор, пока ИГИЛ остается угрозой».

«Наши партнеры при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ, и их усилия по организации на местах эффективных и репрезентативных органов управления и сил безопасности создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ», — резюмировал Пэхон.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что контролируемая ИГ территория в Сирии после начала там операций российских ВКС сократилась в десятки раз. «С момента вступления 30 сентября 2015 года в борьбу с ИГИЛ российских ВКС сегодня подконтрольная «халифату» территория сократилась до менее 10%», — сказал Конашенков. Он также обвинил американцев в том, что они лишь «созерцали наступления «халифата», «вооружали головорезов» и «подсчитывали дни до свержения законной власти в Сирии».

Американскую военную базу в Эт-Танфе Конашенков назвал «черной дырой». По его словам, представители Пентагона неоднократно сообщали, что на этой базе под прикрытием тактической авиации инструкторы США, Великобритании и Норвегии подготавливают боевиков «Новой сирийской армии».

«В действительности же Эт-Танф превратился в 100-километровую «черную дыру» <...> Вместо «Новой сирийской армии» как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ», — заявил официальный представитель Минобороны.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: США , Сирия , Иран , Пентагон
Главное
АТОР отчиталась о результатах краха «ВИМ-Авиа» Бизнес
Материалы по теме
Правительственные войска Сирии вошли в западную часть города Маядин Политика
Минобороны заявило о сокращении занятой ИГ территории до 10% в Сирии Политика
В Минобороны назвали американскую базу в Эт-Танфе в Сирии «черной дырой» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку