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В Белом доме назвали Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком
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В Белом доме назвали Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком
Политика, 06:56
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В Белом доме назвали Трампа «удерживающим мир от хаоса» человеком
Президент Дональд Трамп «удерживает мир от хаоса», заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. В это же время исследование AP зафиксировало снижение уровня одобрения американцами политического курса лидера
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп и его политическая команда удерживают мир от хаоса, заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Расшифровка брифинга опубликована на официальном сайте администрации США.

​«Я считаю, что президент (Дональд Трамп. — РБК) — это тот, кто удерживает мир от хаоса. Вокруг него невероятная команда, которая помогает ему в этом деле, и он добился огромных успехов на международной арене, работая с союзниками и сталкиваясь с врагами», — ответила она на вопрос о том, если ли в американском правительстве люди, которые ведут свою политику в разрез общему политическому курсу страны.

Последнее исследование Associated Press-NORC показало, что процент американцев, которые считают, что США движутся в правильном направлении после недавних жестких заявлений Трампа относительно Северной Кореи, сократился на 10 пунктов с июня. Действующую политику президента одобрили 24% опрошенных, говорится в обнародованном в субботу, 7 октября, опросе.

Социологи заметили, что снижение оптимизма относительно курса Трампа особенно ярко выражено среди республиканцев: если в июне политику американского лидера одобряли 60% однопартийцев президента, то теперь их процент составляет 44%. Еще порядка 70% респондентов отметили, что Трамп неуравновешенный и нечестный лидер.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: США , Белый дом , Дональд Трамп
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