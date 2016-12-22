Мединский ответил на сообщения о своей госпитализации

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что он «работал и будет работать». Он не подтвердил и не опровергнул информацию о своей госпитализации. Ранее высокопоставленный источник РБК сообщил о том, что министр попал в больницу

Владимир Мединский (Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Министр культуры России Владимир Мединский, комментируя сообщения о своей госпитализации, заявил, что он «работал и будет работать». Об этом он написал в своем Twitter.

О госпитализации главы культурного ведомства в своем Telegram-канале написал в пятницу, 6 октября, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Высокопоставленный источник РБК в Минкультуры эту информацию подтвердил, но отметил, что с каким диагнозом Мединский попал в больницу, ему неизвестно.

​Второй источник заверил РБК, что с министром все в порядке, но его точное местонахождение он не знает. Пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева от комментариев отказалась.

Источник ТАСС в Минкультуры отметил, что Мединский проходит плановый медицинский осмотр, опровергнув тем самым сообщения о госпитализации. Венедиктов в ответ на это подчеркнул, что у министра не было планов пройти медосмотр, поскольку он собирался посетить Псковскую область.

Также министр опубликовал фотографию Псковского Крома (кремля). Мединский уточнил, что «фото субботнее». В качестве адресата фотографии он указал главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.

Саму фотографию Мединский опубликовал в 23:54 мск в пятницу, 6 октября. На снимке виден Кремль при дневном свете. Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, рассвет в Пскове в субботу должен быть в 07:23 мск.

Накануне, 6 октября, пресс-секретарь губернатора Псковской области Андрея Турчака Оксана Ширан заявила, что визит Мединского в Псков был отменен, причина этого ей неизвестна.

«Изначально планировался визит министра на открытие театрального сезона после масштабной реконструкции Великолукского театра. Потом этот визит был отменен. По какой причине, я вам сказать не могу. Я не обладаю такой информацией. Это было не сегодня», — сказала она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».