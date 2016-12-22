Лист ожидания: 5 российских парков-долгостроев
Политика, 10:00
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Лист ожидания: 5 российских парков-долгостроев
«Ходынское поле» в Москве, «Волшебный мир России» в Калуге и другие парки, которых нет. Какие проекты российских парков долго ждут своего часа — в видеосюжете РБК.
15 сентября у стен Кремля открылся парк «Зарядье». Он вошел в число приоритных проектов Москвы и был построен за три года. Идея построить парк на месте пустыря возникла в 2012 году, а спустя два года началось строительство.
Однако другим российским паркам повезло меньше: кто-то стоит на очереди уже 15 лет, как «Ходынское поле», а кто-то годами формирует пул инвесторов, как «Волшебный мир России».