Лист ожидания: 5 российских парков-долгостроев

«Ходынское поле» в Москве, «Волшебный мир России» в Калуге и другие парки, которых нет. Какие проекты российских парков долго ждут своего часа — в видеосюжете РБК.

Видео: РБК

15 сентября у стен Кремля открылся парк ​«Зарядье». Он вошел в число приоритных проектов Москвы и был построен за три года. Идея построить парк на месте пустыря возникла в 2012 году, а спустя два года началось строительство.

Однако другим российским паркам повезло меньше: кто-то стоит на очереди уже 15 лет, как ​«Ходынское поле», а кто-то годами формирует пул инвесторов, как ​«Волшебный мир России».