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Митинг в юбилей Путина стал самой малочисленной акцией Навального за год
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Митинг в юбилей Путина стал самой малочисленной акцией Навального за год
Политика, 18:12
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Митинг в юбилей Путина стал самой малочисленной акцией Навального за год
В Москве прошла акция сторонников Навального за его допуск к президентским выборам. Митинг прошел почти без задержаний и стал малочисленнее прошлых протестов. Политологи связали это с отсутствием ярких поводов и арестом лидера
Митинг сторонников Навального в Москве (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

В субботу, 7 октября, в день рождения президента Владимира Путина в Москве и десятках других российских городов прошли митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального, находящегося под административным арестом. В большинстве городов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, власти не согласовали акции.

Несанкционированный митинг в столице прошел на Тверской улице. По подсчетам корреспондента РБК, туда пришли около 800 человек — значительно меньше, чем во время акций сторонников Навального 12 июня (тогда на Тверскую пришли 5–7 тыс. человек) и 26 марта (по разным оценкам, митинг в Москве собрал от 7 тыс. до 25 тыс. человек). Число вышедших на площадь в столице в субботу оказалось ближе к акциям «Стратегия-31» — протестам на Триумфальной площади с 2009 года, посвященным защите свободы собраний, прописанной в 31 статье Конституции.

Среди сторонников основателя Фонда борьбы с коррупцией, по наблюдениям корреспондента РБК, было много молодых людей и несовершеннолетних школьников. На оцепленной полицией площади участники скандировали «Навальный — наш президент» и «Один, два, три, Путин — уходи, четыре, пять, шесть, Путин должен сесть». Они держали плакаты «Не признаем президента, что боится конкуренции» и надувные шары в форме уточек — намек на расследование Навального о связанной с премьером Дмитрием Медведевым резиденцией в Плесе, где располагается домик для уточки. Активисты требовали отправки президента на пенсию (7 октября президенту России Владимиру Путину исполняется 65 лет, по одобренному Думой закону со следующего года пенсионный возраст для госслужащих увеличат до 65 лет). Полиция уговаривала собравшихся разойтись и «не мешать проходу граждан».

Акция протеста сторонников Навального в Москве. Фоторепортаж Еще 7 фото
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Через час большая часть протестующих во главе с координатором московского штаба Навального Николаем Ляскиным двинулась по Тверской в сторону Кремля, скандируя «Свободу Навальному!» Активисты намеревались дойти до Манежной площади, но в это время в оппозиционных Telegram-каналах «Протестная Москва» и «Свобода действий» начали появляться предупреждения о том, что площадь оцеплена и к ней стягивают автозаки. В результате участники митинга развернулись у Манежной площади и начали возвращаться к памятнику Пушкину.

На митинге в Москве были задержаны всего несколько человек, причем одного задержали за раздачу листовок, а второго — «якобы за распространение секретной информации, за съемку полицейского», сообщил РБК Максим Кац, глава предвыборного штаба экс-депутата Думы Дмитрия Гудкова. По его словам, задержанного за съемку активиста отпустили из ОВД Тверского района после вмешательства муниципального депутата Дмитрия Третьякова. Накануне Гудков призвал муниципальных депутатов помогать задержанным в ходе акции. Всего, по данным «ОВД-Инфо», к 17:00 митинги прошли в 23 городах из 80 заявленных, и на них были задержаны 124 человека.

Малочисленность митингов сторонников Навального объясняется отсутствием «особой мотивации», пояснил РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Спад интереса к акциям связан с отсутствием самого Навального, полагает политолог Игорь Бунин. «Кроме того, ряд оппозиционеров считает, что день рождения — глупый и надуманный повод [для акции]», — добавил он.

Накануне митингов полиция пришла с обыском в московский штаб Навального. Причину обыска сотрудники правоохранительных органов сотрудникам штаба не назвали. Ранее, 6 октября, Мосгорсуд оставил политика под арестом, к которому его приговорил Симоновский суд за «неоднократные призывы к несанкционированным акциям протеста».

Сам Навальный был задержан 29 сентября, потом политика отпустили на волю до суда, а 2 октября суд постановил арестовать его на 20 суток. В тот же день Савеловский суд приговорил к 20 суткам ареста руководителя его штаба Леонида Волкова. Навальный назвал свое задержание «подарком на путинский юбилей». Оппозиционер призвал своих сторонников в субботу выйти на митинги с требованиями допустить его к президентским выборам и обеспечить в России политическую конкуренцию. Тогда ролики с призывами допустить Навального к президентским выборам​ записали актрисы Ирина Вилкова и Яна Троянова, режиссеры Андрей Звягинцев и Виталий Манский, музыкант Алексей Кортнев, журналист Ася Казанцева и бизнесмен Евгений Чичваркин.

По мнению политтехнолога Вячеслава Смирнова, напротив, митинг на Тверской собрал не так уж мало человек, если учесть, что он несогласованный. Наличие среди сторонников оппозиционера большого количества подростков и студентов свидетельствует о том, что в его штабе нет управленцев среднего звена, полагает эксперт.​

Авторы: Евгения Кузнецова, Дмитрий Левин.
При участии: Любовь Алтухова.
Теги: Алексей Навальный , митинги , день рождения Владимира Путина
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