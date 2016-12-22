Мэрия Москвы потребует демонтажа мемориальной доски Борису Немцову

В департаменте культурного наследия назвали незаконной установку доски на доме, где жил оппозиционный политик. Памятный знак был установлен в четверг по решению жителей дома

Фото: страница Ильи Яшина в Facebook

Мемориальная доска в память о Борисе Немцове, появившаяся в четверг на московском доме, в котором жил убитый в 2015 году оппозиционный политик, была установлена незаконно, заявили ТАСС в мэрии столицы.

«В ситуации с Немцовым ничего законного нет, одно беззаконие», — пояснили агентству в отделе монументов, памятных знаков и мемориальных досок столичного департамента культурного наследия.

Собеседница агентства сказала, что власти потребуют снятия мемориальной доски, а ее демонтаж будет производиться «за счет инициаторов, которые это сделали незаконно». Отправлено ли уже уведомление о необходимости демонтажа инициаторам установки, чиновница не уточнила.

РБК направил запрос в департамент культурного наследия города Москвы по поводу установки доски.

«Конечно, мы ожидали подобной реакции от департамента культурного наследия, но это даже хорошо, что теперь вопрос переходит в юридическую плоскость. Жилищный кодекс утверждает, что для установки необходимо разрешение от собрания жильцов. «За» проголосовало 58%, у нас есть документы с печатями. Пусть теперь анализируют абсолютно законное решение жильцов», — рассказал РБК инициатор установки доски Сергей Пархоменко.

По его словам, жильцы не направляли в департамент никаких документов, так как закон не требует этого.

Мемориальная доска Немцову на жилом доме по адресу: Малая Ордынка, 3 была открыта в четверг, 7 сентября.

«Инициатор установки доски — журналист Сергей Пархоменко, а исполнителем стал я вместе с Евгением Ассом. Пришло не больше 20 человек, так как установку широко не рекламировали. В плане официального статуса доски я сейчас не могу ничего сказать», — рассказал РБК художник Евгений Добровинский.

Соратник Немцова Владимир Рыжков сообщил на своей странице в сети Facebook, что доска была изготовлена и установлена по решению собственников квартир дома.

Еще один соратник Немцова, Илья Яшин, объяснил, что живущий в том же доме муниципальный депутат Сергей Марков организовал голосование жильцов, большинство которых поддержало решение об установке доски.

«Все сделано в соответствии с законом», — отметил Яшин.

Фотографии процесса установки доски разместил в своем Facebook и Пархоменко, также назвавший решение жильцов дома «совершенно законным».

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По данным следствия, речь идет о заказном убийстве, за которое исполнители получили не менее 15 млн руб. В июле 2017 года суд приговорил экс-военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева, который, согласно выводам следствия, непосредственно расстрелял Немцова, к 20 годам колонии строгого режима, а еще четверых фигурантов к срокам от 11 до 19 лет.