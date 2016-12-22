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Блокчейн, алкоголизм, две Кореи: главные заявления на ВЭФ-2017
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Блокчейн, алкоголизм, две Кореи: главные заявления на ВЭФ-2017
ВЭФ-2017, 15:07
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Блокчейн, алкоголизм, две Кореи: главные заявления на ВЭФ-2017
Во Владивостоке завершается Восточный экономический форум. Главные заявления его участников — в обзоре РБК
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Владимир Путин, президент России

Об упрощении получения гражданства инвесторам в Дальний Восток

«Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток $10 млн и более 10 млн, предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства».

О возможности развития военного сценария на Корейском полуострове

«Я, так же как мой коллега из Республики Корея (президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. — РБК), уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет. Мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами».

Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи

О российско-корейских отношениях и сотрудничестве на Дальнем Востоке

«Во время своей работы в качестве президента я хочу сделать российско-корейские отношения более близкими и более тесными, и это есть видение новой корейской политики по северному направлению. Думаю, что самым оптимальным партнером для освоения Дальнего Востока России является Южная Корея, а предпосылкой для новой северной политики Южной Кореи также является сотрудничество именно с Россией. Для достижения этой цели я буду активно участвовать в освоении Дальнего Востока».

ВЭФ-2017: главные контракты

Максим Орешкин, министр экономики

О влиянии санации банка «Открытие» на экономику России

​«Не стоит ждать от санации банка «ФК Открытие» системных последствий влияния на макропоказатели».

«Развязать холдинг и банк»: ЦБ оценил расходы на оздоровление «Открытия»

Максим Топилин, ​министр труда и социальной защиты

Об уровне бедности в России

«У нас по статистике 60% бедных — это семьи с детьми. Безусловно, эту тему надо будет решать, и это не только какие-то выплаты: это развитие инфраструктуры. Если бы мама могла воспользоваться услугами дошкольных учреждений тогда, когда ей это необходимо, тогда, когда она могла бы выйти на работу, тогда, когда она хочет выйти на работу, то бедность была бы меньше, потому что это были бы совершено другие доходы».

Об уровне смертности

«Если мы не снизим резко в ближайшие годы уровень смертности, у меня негативные прогнозы по поводу того, что у нас будет происходить».

Вероника Скворцова, министр здравоохранения

Об уровне алкоголизма в России

«Если оценивать уровень хронического алкоголизма и алкогольных психозов — в целом по стране заболеваемость составляет 60 человек на 100 тыс. Средний показатель по Дальневосточному округу — больше 120. А на Чукотке — 330 случаев на 100 тыс. 70% мужчин до 35 лет умирают на Дальнем Востоке из-за причин, связанных с пьянством».

Юрий Трутнев, полпред президента на Дальнем Востоке

О первой площадке для торговли криптовалютами в России

«Мы рассматриваем возможность создания площадки по торгам криптовалютами. Центробанк нас поддержал. Система «Восход» первой в стране получила право работать с криптовалютами».

Восточный экспресс: чем торговая система «Восход» интересна инвесторам

Андрей Костин, глава ВТБ

О возможных убытках группы от проблем банка «Открытие»

«При самом худшем сценарии потери ВТБ могут быть до 10 млрд руб. Других проблем вообще нет: ни акций, ни активов, ни кредитов, не обеспеченных какими-либо активами».​

Борис Титов, бизнес-омбудсмен

О санации банка «Открытие»

«Вопрос в том, что сейчас вся система работает на убийство. Давайте убьем сегодняшний менеджмент банка, заберем со всеми долгами активы и потом реструктуризируем. Накачаем его государственными деньгами и реструктуризируем. Один пример банка «Открытие» говорит, что для санации почти триллион потребуется. Так вот, это убийство. И эта централизация или там консолидация банковской системы — это тоже убийство».

Аркадий Ротенберг, бизнесмен

О «разваливающемся» мосте в Крым

«На заборе тоже пишут, только это не соответствует действительности. Съездите и посмотрите. А после этого поговорим».

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: Владимир Путин , Вероника Скворцова , Максим Топилин , ВЭФ , Юрий Трутнев
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