Порошенко назвал условия по размещению миротворцев ООН в Донбассе

Украина не будет согласовывать параметры размещения миротворческой миссии с ДНР и ЛНР, участие представителей самопровозглашенных республик, а также России неприемлемо, считает президент Украины

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории ДНР и ЛНР, а также на границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. Участие представителей самопровозглашенных республик, а также России невозможно, передает слова украинского лидера агентство УНН.

Порошенко пояснил, что принципы миротворческих миссий ООН исключают «участие в ней представителей страны-агрессора или сторон конфликта». «Никакого согласования с российскими боевиками параметров участия будущей миссии ООН идти не может», — подчеркнул он.

Переговоры о вводе миротворцев или их ввод не могут привести к снятию санкций с России, добавил Порошенко, они должны оставаться в силе «до полного восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости» Украины.

Размещение миротворцев позволит достичь реального прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны, передает заявления Порошенко агентство УНИАН.

«Размещение на всей оккупированной территории Донбасса «голубых касок» ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации», — отметил он.

Порошенко не настроен рассматривать мирный путь разрешения конфликта, заявил РБК полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. «Он [Порошенко] не хочет пытаться мирным путем разрешать конфликт, если он настаивает на том, чтобы ввести тот вариант применения сил ООН, который в данной ситуации невозможен. А попытку найти какой-то иной приемлемый вариант участия ООН в конкретно данной ситуации — в обеспечении безопасности наблюдателей ОБСЕ, он сразу отвергает», — сообщил Дейнего.

Материал дополняется.