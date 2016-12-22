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Россия упростит получение гражданства инвесторам в Дальний Восток
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Россия упростит получение гражданства инвесторам в Дальний Восток
ВЭФ-2017, 08:27
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Россия упростит получение гражданства инвесторам в Дальний Восток
Иностранные граждане, которые вложат в развитие Дальнего Востока $10 млн, смогут получить гражданство России в упрощенном порядке, пообещал президент Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Зарубежные инвесторы, которые вложат в российский Дальний Восток как минимум $10 млн, получат гражданство России в упрощенном порядке. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток $10 млн и более $10 млн, предлагается предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства», — сказал он.

В качестве примера Владимир Путин обратил внимание на ведущего пленарного заседания ВЭФ, Ронни Чичунг Чана.

«Он бизнесмен и говорит, что если бы не этот форум, вряд ли бы здесь (во Владивостоке. — РБК) побывал», — отметил президент. По его словам, если он вложит в российскую экономику на Дальнем Востоке $10 млн, «то сможет ездить сюда, как домой», — сказал президент и тут же поправил себя: «Собственно говоря, домой, а не как домой».

Ронни Чичунг Чан — председатель крупной частной компании Гонконга Hang Lung Properties, он американский гражданин.

Согласно поправкам в Федеральный закон №124-ФЗ, принятым 1 мая 2016 года, российское гражданство по упрощенной форме могут получить иностранные инвесторы, чья доля вклада в уставном капитале юридического лица, работающего на территории России, составляет не менее 10% на протяжении трех лет перед обращением за гражданством. При этом размер уставного капитала такого юридического лица должен составлять не менее 100 млн руб., а сумма уплаченных налогов в каждом из трех лет перед обращением за гражданством должна составлять не менее 6 млн руб. (примерно $104 тыс.).

В феврале 2016 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен изменить условия упрощенного порядка получения российского гражданства для инвесторов и предпринимателей. Депутаты предложили выдавать по упрощенной схеме гражданство тем иностранным предпринимателям, которые заплатили 3 млн руб. налогов за три года, предшествующих обращению за гражданством (примерно $52,3 тыс. за три года). Кроме того, согласно документу, обратившийся иностранный гражданин должен обязательно платить страховые взносы в Пенсионный фонд. Это позволит предотвратить получение гражданства лицами, которые по факту не работают в России, считают в правительстве.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Владимир Путин , инвесторы
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