ЦРУ рассекретило документы о военном флоте СССР времен «холодной войны»

В ЦРУ пояснили, что рассекреченные им документы в предыдущие годы ложились на стол представителей высшего руководства США, включая президентов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило о снятии грифа «Секретно» с ряда документов, подготовленных ведомством в 1960-1980 годы и посвященных состоянию и действиям советского военно-морского флота.

В подготовленной ЦРУ справке отмечается, что рассекречены в общей сложности 82 материала объемом около 2 тыс. страниц. Среди них есть и переводы статей из выпускавшего Минобороны СССР журнала «Военная мысль», и оценки аналитиков американских спецслужб, и отчеты разведчиков.

В то же время в ЦРУ пояснили, что рассекреченные документы являются лишь частью его досье, так как значительная часть информации, использовавшейся при проведении оценок, была получена американскими спецслужбами от эмигрантов и перебежчиков из СССР, имена которых не раскрываются.

Примером такого документа можно назвать отчет ЦРУ от 1958 года, в котором со ссылкой на офицера ВМФ СССР, имя которого в отчете скрыто, сообщается о строительстве в Советском Союзе атомной подводной лодки. В отчете особо подчеркивается, что речь идет уже не о первой субмарине такого типа — ocherednaya atomnaya podvodnaya lodka.

В сообщении ЦРУ подчеркивается, что рассекреченные им документы в предыдущие годы ложились на стол представителей высшего руководства США, включая президентов и вице-президентов, а также глав Пентагона и Госдепартамента.

«Эти документы оказывали влияние на усилия, предпринимавшиеся США для сохранения мира во время Холодной войны», — отмечается в материалах ЦРУ.