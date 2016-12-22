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Глава Минвостокразвития объяснил отсутствие в первый день ВЭФ
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Глава Минвостокразвития объяснил отсутствие в первый день ВЭФ
Политика, 04:20
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Глава Минвостокразвития объяснил отсутствие в первый день ВЭФ
По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, он пропустил первый день ВЭФ из-за болезни, но благодаря «приморским врачам» был «поставлен на ноги». Он также опроверг сообщения о лишении его бейджа
Александр Галушка (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отсутствовал на первом дне Восточного экономического форума (ВЭФ) из-за болезни, он также опроверг сообщения о лишении его аккредитационного бейджа на ВЭФ.

«Это [слухи о лишении бейджа. — РБК] досадное недоразумение. Такое ощущение, что это единственная проблема Восточного экономического форума и других проблем нет», — заявил он корреспонденту РБК. Галушке в итоге выдали бейджик. Он сравнил эту ситуацию с расписанием поездов. «Поезда ходящие по расписанию не интересуют, а когда что то идет не по расписанию — сразу интересно», — сказал он.

Министр также сообщил о своей болезни, из-за которой он пропустил первый день форума. «К сожалению, ваш покорный слуга заболел, но я благодарен приморским врачам. Они на ноги меня поставили, сегодня я могу уже с вами общаться», — сообщил он. Галушка отметил, что «часть времени провел с использованием капельниц и уколов». «Бывает такое — это не то что находишь ты, а то, что находит тебя», — заметил Галушка.

Министр подчеркнул, что на форуме присутствовал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и «работает команда — все мои заместители, руководители институтов». «Все активно работали на форуме — убежден, что с точки зрения содержательных вопросов, этот форс-мажор с моим здоровьем никаких проблем не создал», — заявил он.

Галушка был заявлен как участник двух мероприятиях 5 сентября, но на них он не появился. Это были презентационная площадка «Дальний Восток: вместе с молодежью к опережающему развитию» и сессия «ТОРы на российском Дальнем Востоке, Свободный порт Владивосток и свободные экономические зоны в Юго-Восточной Азии: как сотрудничать и обмениваться опытом?».

Ранее «Новые Известия» сообщили, что главу Минвостокразвития (ведомство курирует проведения форума) лишили аккредитационного бейджа из-за организации мероприятия.

Авторы: Полина Звездина, Павел Казарновский.
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