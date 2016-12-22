Эксперты назвали ключевые риски в преддверии президентских выборов

Опасность конфликта с национальными элитами, замалчивание проблемных тем и противостояние между старыми и молодыми губернаторами — вот риски, которые фонд «Петербургская политика» назвал ключевыми для кампании 2018 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

​Гонка губернаторов

Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали три основные конфликтные темы, неурегулированность которых грозит нестабильностью перед выборами президента. Они перечислены в ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости российских регионов (есть у РБК).

Первый из них, по мнению экспертов, заключается в конфликте между стремлением Кремля к кадровому и возрастному обновлению губернаторского корпуса и востребованностью опыта прежних поколений. Если Кремль осенью продолжит курс на замену губернаторов-старожилов, то президентские выборы в следующем марте молодым губернаторам придется проводить, «не обладая даже минимальным электоральным опытом», говорится в докладе.

Это, в свою очередь, может привести к дальнейшему накоплению внутриэлитных конфликтов в ряде регионов и общему снижению их управляемости. В качестве таких потенциально конфликтных регионов эксперты называют Башкортостан, Нижегородскую, Самарскую и Челябинскую области, а также Краснодарский край.

Политолог Константин Калачев согласен, что риск усиления внутрирегионального напряжения в преддверии выборов действительно достаточно серьезен. Основная проблема, связанная с губернаторами, — это наличие тех глав, чей высокий антирейтинг может стать поводом для протестного голосования, и отсутствие опыта у новых лидеров, при которых могут возникать внутриэлитные конфликты, сказал он РБК.

Региональный круговорот В феврале сразу пять руководителей российских регионов лишились своих постов. В отставку были отправлены главы Бурятии, Карелии, Пермского края, а также Новгородской и Рязанской областей, полномочия которых истекали в 2017 году. В этих регионах назначены исполняющие обязанности руководителей, которым теперь предстоит официально избраться на свои посты в ходе единого дня голосования в сентябре. Почти все «молодые технократы», пришедшие на смену старым губернаторам, делали карьеру в аппарате, внутри корпораций или министерств, но для публичной политики нужны другие навыки, отмечал политолог Александр Кынев.

Проблемы с нацреспубликами

Еще один возможный конфликт грозит появиться в отношениях центра с национальными республиками, предупреждают эксперты «Петербургской политики». Самым ярким примером они называют Татарстан, «где ни былые электоральные заслуги, ни посредничество в переговорах с крымскими татарами не были восприняты федеральным центром как достаточное основание для символических шагов по выделению особого статуса региона». При этом подразумевается то обстоятельство, что по истечении договора о разграничении полномочий России с Татарстаном Кремль отказался пролонгировать его. А наименование главы республики «президентом» сохранится только до окончания срока полномочий Рустама Минниханова в 2020 году, говорил источник РБК в Кремле.

С этим согласен политолог Аббас Галлямов. «То, что Кремль демонстративно лишил Татарстан статуса, которым республика так гордилась, сильно не понравилось жителям региона. На открытую конфронтацию они пока не готовы, но злобу затаили», — заявил он РБК.

Ситуация с конфликтами между центром и национальными республиками продолжает «подогреваться», в частности, недавними выступлениями в кавказских республиках в поддержку мусульман Мьянмы, отметил президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов.​ Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обещал не поддерживать позицию России, если она поддержит военных Мьянмы, убивающих мусульман из народа рохинджа. 3 сентября на несогласованную акцию протеста против «геноцида» мусульман в Мьянме к посольству республики в Москве вышли сотни их единоверцев. Сотни тысяч чеченцев вышли на митинг протеста в Грозном.

Самочувствие элит национальных республик важно, они помогают обеспечить администрации президента нужный результат, при таких конфликтах социальное самочувствие в республике может пойти вниз, и это отразится на президентских выборах, отмечает Калачев.

«Стерилизация» повестки

Наконец, аналитики «Петербургской политики» указали на конфликт между подчеркнуто стерилизованной повесткой федеральных СМИ и нарастанием негативных тем, не находящих адекватного отражения в них. Ярким примером они назвали нападение юноши с ножом на посетителей торгового центра в Сургуте, которое федеральные телеканалы, например «Первый», называли бытовым преступлением. Это несмотря на то что запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку. «Радио Свобода» сообщало о том, что следствие рассматривало версию теракта как основную.

Отсутствие адекватного освещения «конфликтной» информации в официальных СМИ и рост их самоцензуры «при неблагоприятном сценарии способны стать существенным фактором, влияющим на повестку президентских выборов 2018 года», резюмируется в докладе. После этого аудитория может уйти в интернет, где сложнее контролировать «вбросы», полагают эксперты. Слишком большое расхождение между «благостной картинкой» официальных СМИ и самоощущением людей чревато нарастанием недоверия власти и падением социального самочувствия, резюмировал Калачев.

В большей степени перечисленные в докладе риски являются среднесрочными и не ограничиваются только выборами президента в 2018 году, заявил РБК Виноградов. Хотя влияние на будущую кампанию они могут оказать довольно серьезное, добавил он. «После выборов с большой долей вероятности возможен некий эмоциональный спад и падение рейтингов власти, как это было в 2012 году, так что эти риски нужно иметь в виду», — отметил политолог.