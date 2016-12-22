Экс-глава ФБР уточнил степень вмешательства Трампа в «российское дело»

Экс-глава ФБР Джеймс Коми представил письменные показания конгрессу о своих контактах с президентом США. В них Коми рассказал, что Трамп просил его о лояльности, а также прекратить расследование против Майкла Флинна

Джеймс Коми (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Бывший глава ФБР Джеймс Коми представил комитету Сената США по разведке письменные показания, в которых подробно описал все свои семь разговоров с президентом Дональдом Трампом. Текст показаний размещен на сайте комитета.

В показаниях Коми отмечается, что Трамп 14 февраля во время встречи в Овальном кабинете просил его прекратить расследование возможных связей своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией. Текст показаний Коми повторяет публикацию New York Times за 17 мая, в которой Трампу приписывались следующие слова: «Я надеюсь, что вы видите способ оставить это [расследование], позволить Флинну уйти. Он хороший парень».

В показаниях Коми отмечается, что он не сказал Трампу, что «оставит в покое» Флинна. Кроме того, по словам бывшего главы ФБР, Трамп сказал, что его единственная претензия к Флинну заключается в том, что тот дезинформировал вице-президента Майка Пенса.

«Я понял, что президент просил прекратить любое расследование против Флинна в связи с ложными заявлениями о его переговорах с российским послом в декабре. Я не посчитал, что Трамп говорил о широком расследование связей его кампании с Россией», — пишет Коми, отмечая, что даже такая просьба вызвала обеспокоенность, учитывая роль ФБР как независимого агентства.

Как следует из показаний, во время другого разговора, который состоялся за частным ужином 27 февраля, речь зашла о лояльности. В частности, как рассказывает Коми, он сообщил президенту, что любит свою работу и готов прослужить на посту главы ФБР весь свой срок и добавил, что «с политической точки зрения не находится ни на чьей стороне».

Спустя некоторое время, по словам Коми, президент сказал: «Мне нужна лояльность, я жду лояльности». «Я не пошевелился, не сказал ни слова и не поменял выражение своего лица во время неловкой паузы, которая последовала за этим. Мы просто молча смотрели друг на друга. Затем разговор продолжился, но он [Трамп] вернулся к этой теме в конце нашего ужина», — вспоминает Коми.

В конце ужина, продолжает Коми, президент вновь сказал: «Мне нужно

лояльность». «Я ответил: «Вы всегда можете рассчитывать на то, что я буду честен с вами». Президент сделал паузу, а затем произнес: «Это то, чего я хочу — честной лояльности». Я сделал паузу, а затем сказал: «Вы получите

ее от меня», — добавил Коми, пояснив, что под термин «честная лояльность» помог ему закончить тот «неловкий разговор».

Коми описывает и другой разговор с Трампом, который состоялся 30 марта. Президент позвонил ему по телефону утром, в разговоре он описал российское расследование как «облако», которое сказывается на его способности действовать от имени страны. «Он сказал, что он не имел ничего общего с Россией, никогда не был связан с проститутками в России и всегда полагал, что они его прослушивают, когда он в России», — приводит Коми слова Трампа. В связи с этим Трамп попросил его «развеять облако», на что бывший глава ФБР ответил, что агентство занимается расследованием настолько быстро, насколько возможно.​

Трамп отправил Коми в отставку с поста главы ФБР 9 марта. В Белом доме заявили, что его увольнение не связано с политикой. Трамп объяснил свое решение тем, что Коми был «не способен эффективно руководить» ФБР. Reuters со ссылкой на представителей Белого дома сообщал, что президент решил уволить главу ФБР Коми из-за того, что он перестал проявлять должную лояльность. CNN указывал, что одной из причин увольнения является то, что Коми «не предоставил президенту гарантии своей личной преданности».



Сам Коми, комментируя свою отставку, предположил, что американский лидер отправил его в отставку за утрату доверия.