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В семи московских домах резко выросла явка на голосование по сносу
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В семи московских домах резко выросла явка на голосование по сносу
Политика, 18:56
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В семи московских домах резко выросла явка на голосование по сносу
В нескольких столичных домах резко вырос процент жителей, принявших участие в голосовании по программе реновации. Доля проголосовавших против сноса пока превышает одну треть в 433 домах
Во время митинга за программу реновации около Госдумы в Москве (Фото: Екатерина Шлюшенкова/РБК)

Доля жителей семи домов, голосовавших по программе реновации, выросла с 5 на 6 июня в полтора-два раза, обнаружил РБК, изучив результаты голосования. Данные ежедневно публикуются на сайте мэрии со 2 июня. РБК фиксировал изменение массива сведений каждый день около полудня.

В пресс-службе департамента информационных технологий Москвы сообщили, что большой прирост проголосовавших наблюдался в домах с небольшим количеством квартир. «Если в указанные даты в восьмиквартирном доме было пять проголосовавших квартир, а за сутки стало семь, то выходит резкий рост явки», — сказали в пресс-службе, добавив, что специалисты «оперативно реагируют на обращения граждан по вопросам голосования».

В каких дома резко выросла явка

— улица Шумилова, 7 — с 35% до 72%;

— Нагорная улица, дом 19, корпус 30 — с 25% до 50%;

— Есенинский бульвар, дом 11, корпус 2 — с 39% до 74%;

— улица Федора Полетаева, дом 24, корпус 2 — с 40% до 69%;

— улица Черное Озеро, дом 8 — с 50% до 75%;

— 2-я Владимирская улица, дом 15, корпус 2 — с 44% до 73%;

— Бойцовая улица, дом 17, корпус 3 — с 47% до 66%;

В первых пяти домах процент сторонников реновации колеблется от 72% до 98%. В последних двух домах против сноса выступают больше трети проголосовавших, что не позволяет дому войти в программу реновации.

С 6 по 7 июня скачок явки в 1,5-1,6 раза показали еще три дома. По адресу улица Камова, дом 24, корпус 2 доля противников реновации выросло с 33% до 40%. В доме 7/9 по 1-му проезду Марьиной Рощи против сноса пока голосуют 74% жителей. Доля проголосовавших также выросла в полтора раза до 75% в доме 32 в поселке Армеский Новой Москвы, однако абсолютно все его жители выступают за снос.

Митинг против реновации на юго-западе Москвы. Фоторепортаж Еще 12 фото
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В 433 домах доля проголосовавших против реновации на данный момент превышает одну треть голосов. Таким образом, против сноса пока голосуют 9,5% домов, попавших в список, подсчитал РБК. Голосование завершено в 30 домах, в трех из них против реновации выступили более трети жителей. По официальным данным властей, в 70 домах более трети от всех собственников и социальных нанимателей уже точно проголосовали против.

Публикация промежуточных результатов голосования могла стимулировать жителей принять в нем участие, но, скорее всего, граждане были дополнительно сагитированы, допускают опрошенные РБК эксперты. «Люди не заходят в интернет одновременно. Скорее всего, была некая мобилизация граждан. Причем она могла быть с двух сторон, поскольку проблема реновации разделила людей на два лагеря», — говорит глава экспертной группы при ЦИКе Андрей Бузин.

По его словам, к жителям могли приходить чиновники или активисты, рассказывать о голосовании или класть в почтовые ящики листовки. В домах могут вешать объявления или проводить собрания, говорит член экспертной группы при ЦИКе Аркадий Любарев. Подобное воздействие на голосующих не регулируется никакими законами, отметил он. «В каждом доме есть актив, связанный с мэрией или протестным движением», — добавил Любарев.

Митинг против сноса пятиэтажек. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Московские чиновники не раз объявляли, что агитацию во время голосования могут вести как сторонники, так и противники реновации. Всего за или против включения в программу реновации могут проголосовать жители 4546 домов. Как выяснил РБК, 17 зданий исключили из списка еще до начала голосования, которое продлится до 15 июня.

Во вторник, 6 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время парламентских слушаний в Госдуме, что в голосовании приняли участие 57% собственников и социальных нанимателей домов, включенных в предварительный перечень. Жители 90% домов поддерживают программу. Госдума 9 июня во втором чтении рассмотрит законопроект о реновации в Москве. Как утверждают депутаты, документ был полностью переписан.

Авторы: София Сарджвеладзе, Алена Махукова
Теги: голосование , реновация , пятиэтажки
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