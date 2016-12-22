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Прокуратура начала проверку аукциона Минобороны на 608 млн руб.
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Прокуратура начала проверку аукциона Минобороны на 608 млн руб.
Политика, 19:12
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Прокуратура начала проверку аукциона Минобороны на 608 млн руб.
Главная военная прокуратура начала проверку в Минобороны связи с повторной отменой аукциона по продаже военного имущества на сумму свыше 600 млн руб. Во второй раз он был отменен уже после объявления победителя
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Второй по величине тендер

Главная военная прокуратура начала проверку аукциона Министерства обороны на сумму 607,5 млн руб. Для дачи объяснений вызван замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны Олег Мушегян, говорится в письме начальника управления надзора Главной военной прокуратуры Андрея Никитина, направленном 6 июня главе департамента Михаилу Сапунову. Копия документа есть в распоряжении РБК.

Мушегян вызывается в прокуратуру в связи с тем, что по его поручению дважды отменялся тендер по продаже высвобожденного движимого военного имущества, в частности лома черных и цветных металлов и неисправной автотехники (всего несколько сотен позиций). «Установлено, что после письменных указаний заместителя директора департамента имущественных отношений Минобороны России Мушегяна вышеупомянутые аукционы были отменены после подписания организатором торгов с их победителем соответствующих итоговых протоколов», — указано в документе.

Тендер на 607,5 млн руб. — второй по величине среди тех, которые за все время существования проводил департамент имущественных отношений Минобороны, заметил в разговоре с РБК глава общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан. «Аукцион состоялся, победитель предложил почти на 23 млн руб. выше начальной цены. Но вместо того, чтобы заключить договор и получить законный доход [для федерального бюджета], аукцион отменяют», — указал эксперт.

Две попытки

Изначально аукцион планировался на 27 апреля, участники должны были зарегистрироваться до 18 апреля. Заявки подали компании «ДельтаМет» и «РегионРесурс». Однако 24 апреля конкурс был отменен, поскольку «возникла необходимость дополнительно проверить номенклатуру, количество, а также качественное состояние высвобождаемого движимого военного имущества», как писал Мушегян. Это решение не устроило «РегионРесурс»: компания обратилась в Федеральную антимонопольную службу, которая признала жалобу обоснованной. Тогда Мушегян ​предложил провести аукцион 1 июня, а срок подачи заявок продлить до 30 мая.

В последний день свою заявку подала компания «ТрансЛом» — бывшая структура РЖД, которая с октября 2016 года принадлежит Алексею Золотареву, партнеру помощника президента Игоря Левитина. (При этом в марте 2017 года стало известно, что Минобороны выступило с инициативой президентского указа, в соответствии с которым «ТрансЛом» получает статус приоритетного покупателя военного лома черных и цветных металлов и может приобретать его у Минобороны по рыночной стоимости без проведения торгов. Это предложение вызвало неоднозначные оценки внутри военного ведомства.)

В итоге в торгах 1 июня участвовали три компании — «ТрансЛом», «ДельтаМет» и «РегионРесурс». Последняя одержала победу, предложив за лот 630 млн руб. «ТрансЛом» предложил 610 млн руб., «ДельтаМет» — 608 млн руб., указано в протоколе рассмотрения заявок.

«РегионРесурс» вручили уведомление об итогах конкурса (есть у РБК). «Аукцион шел примерно 10 минут. Естественно, никто не знал, сколько готов предложить каждый из участников за выставленный лот, поскольку комиссии передавались закрытые конверты. Она их получала и тут же вскрывала», — объяснил РБК процедуру один из участников торгов.

В чужих интересах

Однако уже 2 июня результаты торгов были отменены. Согласно письму Мушегяна, причиной этого стало то, что в ходе осмотра выставленного на аукцион имущества претенденты выявили несоответствие его номенклатуры и количества описи лота.

Победивший на торгах «РегионРесурс» направил жалобу в прокуратуру. ​«Предполагаем, что Мушегян действует в интересах ограниченного круга коммерческих организаций, способствуя их исключительной победе по продаже ВДВИ [высвобожденного движимого военного имущества]», — говорится в документе.

В департаменте имущественных отношений Минобороны на запрос Главной военной прокуратуры ответили (документ есть у РБК), что аукцион отменен из-за жалобы «ТрансЛома», направленной на имя заместителя министра обороны Тимура Иванова. «В ходе осмотра претендентами выявлено несоответствие номенклатуры и количества предоставленного к реализации имущества», — писал гендиректор «ТрансЛома» Сергей Астахов. На этом документе (копия есть у РБК) стоит виза Иванова: «Прошу снять с реализации до выяснения всех обстоятельств. 30.05.17».

Как указывают знакомые с деталями торгов источники РБК, не ясно, каким образом представители «ТрансЛома» смогли осмотреть это имущество, поскольку, по условиям тендера, осмотр можно было провести с 24 марта по 25 апреля, а «ТрансЛом» подал заявку на участие в аукционе только 30 мая.

Мушегян не ответил на запрос РБК и посоветовал «спросить кого-то по профилю».

Руководитель организовывавшего аукцион Федерального государственного казенного предприятия «Специальное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны Степан Матус вечером во вторник, 6 июня, попросил РБК связаться с ним позже, после чего перестал отвечать на звонки.

РБК ожидает ответа от пресс-службы Минобороны и гендиректора «ТрансЛома» Сергея Астахова.

Глава департамента имущественных отношений Минобороны Сапунов сказал РБК, что «эта не та ситуация, которую стоит комментировать в средствах массовой информации». «Прокуратура проведет проверку и даст вам комментарии», — пообещал он.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Минобороны , Имущество , Тимур Иванов
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