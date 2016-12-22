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Два смертника подорвали себя в столице Ирана
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Два смертника подорвали себя в столице Ирана
Политика, 11:41
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Два смертника подорвали себя в столице Ирана
В ходе террористической атаки на столицу Ирана двое боевиков подорвали себя. Один взрыв произошел в мавзолее имама Хомейни, другой — в парламенте
Фото: TIMA / Reuters

Как сообщает агентство Tasnim, всего в нападении на иранский парламент и мавзолей имама Хомейни участвовали семь или восемь человек, вооруженных автоматами Калашникова. Один из них подорвал себя возле мавзолея, где преступники открыли огонь по посетителям мечети.

Помимо смертника в атаке на мавзолей участвовали еще три боевика. Одного убили полицейские в перестрелке, другой при попытке захвата принял капсулу с цианистым калием. Участвовавшая в нападении женщина была задержана.

Уже после завершения спецоперации возле мавзолея, по словам очевидцев, произошел еще один взрыв. Позже представители иранских властей сообщили, что спецоперация в этом районе завершена, а второго взрыва не было. Кроме того, указывалось, что полицейские обнаружили так называемый пояс смертника одного из нападавших.

Атака террористов в Тегеране. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Еще один взрыв с участием смертника произошел в здании парламента, где преступники убили несколько человек и забаррикадировались в одном из кабинетов, взяв четырех заложников.

Нападение на парламент и мавзолей произошло около 09:00 мск. Преступники ворвались в здание парламента, открыв огонь по охранникам из числа бойцов «Стражей исламской революции» и простым посетителям. По предварительной информации, семь человек погибли, около десяти получили ранения разной степени тяжести.

Блокировавшим парламент полицейским удалось убить одного из боевиков.

Видео: Farsna

Личность напавших на Тегеран пока установить не удалось. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории России). «Воины «Исламского государства» совершили нападение на мавзолей Хомейни и здание парламента Ирана в центре Тегерана», — говорится в заявлении террористов, которое приводит издание SITE.

Данных о пострадавших и погибших россиянах нет, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко. Он отметил также, что выезд из здания дипмиссии ограничен, пока ситуация полностью не взята под контроль.

«Сообщается, что в мавзолее имама Хомейни все закончилось. Часть террористов ликвидирована, часть задержана. Сведения о количестве нападавших разнятся. Там погиб сотрудник мавзолея — садовник. Также несколько паломников пострадали», — рассказал дипломат.

По словам Ганенко, информация о ситуации в парламенте противоречивая. «Там один человек взорвал себя, еще несколько человек якобы блокированы на нижних этажах с заложниками», — отметил он.

Как сообщил пресс-атташе, иранская контрразведка заявляет, что всего было три группы террористов, одна из которых задержана. «Также сообщается, что рядом с мавзолеем было обезврежено еще одно взрывное устройство», — отметил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: теракт , Иран
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