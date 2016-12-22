Володин рассказал о новой поправке от Госдумы в закон о сносе пятиэтажек

В законопроект о реновации жилья в Москве будет внесена еще одна поправка, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин

Вячеслав Володин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В законопроект о реновации жилья в Москве будет внесена еще одна поправка, которая увяжет очередность сноса пятиэтажек с процентом их износа и техническим состоянием. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

«Есть предложение принять поправку, которую, надеюсь, вы обсудите за сегодняшний — завтрашний день до рассмотрения законопроекта во втором чтении, которая бы увязывала техническое состояние дома и участие в программе реновации, чтобы мы могли те дома, которые находятся в тяжелом состоянии, с высоким техническим износом, в программу ставить раньше, а те дома, которые имеют небольшой технический износ, можно будет ставить позже», — заявил он на пленарном заседании в среду, 7 июня.

Володин добавил: «Это [будет] справедливо, график [сноса домов] сформируют на системной основе. Будет понятно, почему один дом разбирают уже в этом году и людей переселяют, а другой будут разбирать через 10, 12, 15 лет», — пояснил он.

Как разъяснил ранее спикер нижней палаты на брифинге для парламентских журналистов, эта поправка будет включена при рассмотрении законопроекта о реновации во втором чтении 9 июня, в пятницу. Володин подчеркнул, что решение внести ее было принято по итогам вчерашних парламентских слушаний с участием жителей домов. «Нам важно было учесть мнение всех — и кто за, и кто против», — отметил он.

По словам Володина, техническое состояние домов будут оценивать московские власти и только после этого будет приниматься решение о сносе.

Кроме того, спикер рассказал, что глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подготовит поправку, касающуюся выкупа и определения стоимости нежилых помещений в домах под снос.

Наконец, по словам Володина, по итогам парламентских слушаний будет создана рабочая группа из депутатов и представителей жителей домов, попавших в программу. Официально такое решение может принять Совет Госдумы уже в четверг, сказал он. Сейчас около 30 участников мероприятия, выступавших как за, так и против реновации, пожелали войти в нее. Возглавит группу заместитель председателя Думы Петр Толстой.

По словам спикера, члены этой рабочей группы будут мониторить реализацию закона как на этапе запуска, так и в ходе реализации. Она должна стать дополнительным инструментом коммуникации между москвичами и законодателями.

В законопроект о реновации в Москве ко второму чтению поступили 144 поправки, из них «полностью или частично» было учтено 90%, заявил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев. Среди поправок — конкретизация домов, которые могут подпасть под программу реновации, а также уточнение процедуры голосования собственников жилья. Согласно поправкам голоса не участвовавших в голосовании жильцов будут распределяться пропорционально результатам. Ранее власти Москвы настаивали на том, что голоса воздержавшихся будут засчитаны в пользу включения дома в программу реновации.

Жителям Москвы, чьи дома попадут в программу реновации, предложат выбрать равнозначное или равноценное жилье либо денежную компенсацию за квартиру. Уточняется также, что гражданин может получить жилье большей площади взамен старого, но с доплатой. На принятие решения о переселении в новую квартиру москвичам будет дано 90 дней, а не 60, как в предыдущей редакции законопроекта. Думский комитет по транспорту и строительству одобрил основные поправки во вторник, 6 июня.

Проблему ветхих хрущевок мэр Москвы Сергей Собянин поднял 21 февраля на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил тогда глава государства, москвичи ожидают, что такие дома будут снесены, а на их месте построено новое жилье.