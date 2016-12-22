СМИ узнали о предложении генпрокурора США Трампу отправить его в отставку

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс предлагал Дональду Трампу отправить его в отставку. Президент это предложение не принял, хотя между ними напряженные отношения, пишет The Washington Post

Дональд Трамп и Джефф Сешнс (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не так давно предложил президенту США Дональду Трампу уволить его. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух источников, близких к Белому дому.

ABC со ссылкой на собеседников также передает, что Сешнс предложил отправить его в отставку. Оба СМИ отмечают, что это связано с показаниями бывшего директора ФБР Джеймса Коми по делу о «вмешательстве России» в выборы, которые он даст уже 8 июня.

The Washington Post пишет, что Трамп отказался увольнять Сешнса. ABС уточняет, что отношения между президентом и генпрокурором ухудшились после того, как Сешнс в марте решил взять самоотвод в расследовании дел, связанных с обвинением России во вмешательстве в выборы. По данным источников, для Трампа это «является одним из главных разочарований его президентства», и он до сих пор «зациклен на этом».

Два источника в окружении президента говорят, что Трамп неоднократно обрушивался с критикой на Сешнса во время личных встреч. Президент США обвинял генпрокурора в том, что он взял самоотвод для расширения разбирательства по «российскому делу».

The Washington Post отмечает, что Трамп винит Сешнса в том, что из-за его самоотвода на дело «российского вмешательства» в выборы назначили спецпрокурора.

«Российским делом» занимается бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Ему поручено поручено расследовать «любые связи и (или) координацию между российским правительством и лицами, связанными с компанией президента США Дональда Трампа». ​

Сешнс решил взять самоотвод на следующий день после того, как The Washington Post сообщила, что во время предвыборной кампании он, еще будучи сенатором от штата Алабама, дважды встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Сам Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу и не считает нужным, чтобы он брал самоотвод.