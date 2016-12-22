СМИ узнали о предложении генпрокурора США Трампу отправить его в отставку

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс не так давно предложил президенту США Дональду Трампу уволить его. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух источников, близких к Белому дому.
ABC со ссылкой на собеседников также передает, что Сешнс предложил отправить его в отставку. Оба СМИ отмечают, что это связано с показаниями бывшего директора ФБР Джеймса Коми по делу о «вмешательстве России» в выборы, которые он даст уже 8 июня.
The Washington Post пишет, что Трамп отказался увольнять Сешнса. ABС уточняет, что отношения между президентом и генпрокурором ухудшились после того, как Сешнс в марте решил взять самоотвод в расследовании дел, связанных с обвинением России во вмешательстве в выборы. По данным источников, для Трампа это «является одним из главных разочарований его президентства», и он до сих пор «зациклен на этом».
Два источника в окружении президента говорят, что Трамп неоднократно обрушивался с критикой на Сешнса во время личных встреч. Президент США обвинял генпрокурора в том, что он взял самоотвод для расширения разбирательства по «российскому делу».
The Washington Post отмечает, что Трамп винит Сешнса в том, что из-за его самоотвода на дело «российского вмешательства» в выборы назначили спецпрокурора.
«Российским делом» занимается бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Ему поручено поручено расследовать «любые связи и (или) координацию между российским правительством и лицами, связанными с компанией президента США Дональда Трампа».
Сешнс решил взять самоотвод на следующий день после того, как The Washington Post сообщила, что во время предвыборной кампании он, еще будучи сенатором от штата Алабама, дважды встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Сам Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу и не считает нужным, чтобы он брал самоотвод.