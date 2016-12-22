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США заподозрили российских хакеров во взломе информагентства Катара
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США заподозрили российских хакеров во взломе информагентства Катара
Политика, 01:38
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США заподозрили российских хакеров во взломе информагентства Катара
Российских хакеров заподозрили во взломе информационного агентства Катара, что усилило противоречия между странами Персидского залива, передает CNN. Уже восемь стран разорвали дипотношения с Катаром
Фото: Reuters

Американские следователи считают, что российские хакеры взломали сервера информационного агентства Катара (QNA), что стало одной из причин эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом расследования.

По словам американских и катарских правительственных источников, ФБР отправила группу специалистов в Доху, чтобы помочь правительству Катара расследовать инцидент со взломом QNA.

В конце мая на странице агентства появились цитаты из выступления, которое приписывалось эмиру Тамиму бен Хамаду Аль Тани. Он заявлял, что «было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе». Сообщение противоречило итогам саммита с участием президента США Дональда Трампа.​ Позже директор QNA заявил, что сайт был взломан, а сам текст не соответствует действительности.

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CNN со ссылкой на источники утверждает, что службы безопасности США смогли найти доказательства разведки, что российские хакеры стояли за взломом агентства. Американские источники утверждают, что их цель — вызвать разногласия между США и их союзниками.

ФБР и ЦРУ отказались от комментариев. Пресс-секретарь посольства Катара в Вашингтоне заявил, что расследование продолжается, и его результаты будут вскоре опубликованы.

О разрыве дипломатических отношений с Катаром заявили Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мальдивская Республика и Мавритания. Правительства этих стран утверждают, что политика Катара связана с поддержкой терроризма.

Financial Times о ссылкой на представителей катарского правительства и полевых командиров писала, что Доха заплатила $1 млрд международным террористам в обмен на ​представителей королевской семьи, похищенных в Ираке.

После разрыва дипотношений министру иностранных дел России позвонил глава МИД Катара Мохаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани. В ходе переговоров стороны обсудили обострение политической ситуации на Ближнем Востоке. Министры выразили «серьезную обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира».

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: США , Катар , русские хакеры
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