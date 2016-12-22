Депутат-единоросс Исаев решил покинуть Госдуму

Член фракции «Единой России» Михаил Исаев решил сдать свой депутатский мандат. С чем связано данное решение, пока неизвестно

Михаил Исаев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС )

Единоросс Михаил Исаев решил досрочно сдать мандат депутата Госдумы. Это следует из проекта постановления, оказавшегося в электронной базе документов на сайте нижней палаты парламента.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Исаева Михаила Александровича <...> 3 октября 2017 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в тексте проекта постановления, которое цитирует ТАСС.

Исаеву 43 года. В Госдуме VII созыва представлял Саратовскую область, также был членом думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, следует из данных на сайте Госдумы. Имеет два высших образования по специальностям «коммерсант» и «юрист», говорится на сайте «Единой России».

Он также был депутатом Госдумы VI созыва, однако в ноябре 2012 года досрочно прекратил полномочия депутата в связи с переходом в Совет Федерации. С чем связано нынешнее решение Исаева досрочно сложить свой депутатский мандат, не сообщается.

До этого он работал детективом, инспектором и за​местителем генерального директора Саратовского подшипникового завода. В 2006–2007 годах был депутатом Саратовской городской думы, а позже — Саратовской областной думы.