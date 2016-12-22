Порошенко «разглядел» кокошники на головах некоторых депутатов Рады

Петр Порошенко раскритиковал некоторых депутатов Верховной рады за попытку сорвать голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса. Документ был принят в первом чтении на фоне потасовок и драк в Раде

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал происходящие в последние два дня события в Верховной раде, где принятие закона о реинтеграции Донбасса сопровождается потасовками. Текст обращения украинского лидера, посвященного принятию документа в первом чтении, приводит его пресс-служба.

По мнению Порошенко, вопрос суверенитета и территориальной целостности страны должен, напротив, объединять все политические силы. «В голове просто не укладывается то, что мы видели вчера и сегодня в Верховной раде. Бывшие партнеры по демократической коалиции, люди, которые называют себя патриотами и даже украинскими националистами, срывали голосования», — подчеркнул президент. «И за что? За то, чтобы законом признать Россию агрессором, а ее войска — оккупантами», — подчеркнул он.

«Как на призыв «кто не скачет», так подпрыгивают выше всех. А как к голосованию за очевидный украинский интерес — как будто кто-то порчу навел. А в некоторых вообще из-под вышиванок выглядывают косоворотки, на головах — торчат кокошники», — сказал Порошенко.

Видео: alexrbchn / Twitter

Законопроект о реинтеграции Донбасса активно обсуждался в Верховной раде в последние два дня. Обсуждение сопровождалось потасовками, драками и запуском дымовой шашки. В пятницу документ все же был принят в первом чтении голосами 233 депутатов.

Законопроект объявляет Россию агрессором и возлагает на нее ответственность за перерегистрацию предприятий, введение в обращение рубля, выдачу паспортов и автономеров в Донбассе. Кроме того, он исключает территориальные права России на отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В то же время, согласно законопроекту, Украина не несет ответственности за нарушение прав жителей «временно оккупированных территорий». Из документа в ходе подготовки исключили упоминание о минских соглашениях.

В пятницу принятие в Раде данного документа прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал неприемлемым упоминание в законопроекте России как страны-агрессора.