Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,44 57,88 EUR Нал. 68,47 67,80 USD Бирж. 58,13 +0,43 EUR Бирж. 68,18 +0,66 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4387,90 +74,40 ММВБ 2092,35 +0,19% РТС 1133,75 -0,90% Brent 55,24 -3,07% DJIA 22756,85 -0,08% Nasdaq 6580,66 -0,07% FTSE 7520,59 +0,17%
Песков назвал преувеличением слова о переделке Кремля для короля Сальмана
Лента новостей
Mail.Ru Group заинтересовалась покупкой сервиса доставки еды Foodfox 18:25, Технологии и медиа Правительство одобрило четырехкратный рост штрафов в системе «Платон» 18:24, Общество Акционер «АвтоВАЗа» предсказал двукратный рост продаж Lada к 2022 году 18:19, Бизнес Краснодарский Совет судей повторно проверит диплом судьи Хахалевой 18:17, Общество Владелец «Дома-2» получил долю в проекте авторов «Кухни» 18:11, Технологии и медиа В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Подмосковье 18:03, Общество ЦБ предложил правительству поучаствовать в борьбе за низкую инфляцию 17:52, Экономика Ростехнадзор наказал 45 менеджеров компании АЛРОСА 17:49, Бизнес Власти проверят все железнодорожные переезды после ДТП под Владимиром 17:43, Общество Катар предложил российским партнерам участие в производстве СПГ 17:39, Экономика В Москве из-за звонков о минировании эвакуировали более ста зданий 17:38, Общество СМИ опубликовали видеозапись убийства бизнесмена в центре Москвы 17:33, Общество Песков назвал преувеличением слова о переделке Кремля для короля Сальмана 17:25, Политика Представитель Мадрида извинился за действия полиции в Каталонии 17:22, Политика «Бавария» объявила имя нового главного тренера 17:12, Спорт Минобороны поможет военнослужащим-иностранцам жильем 17:09, Политика Меркель направила Путину соболезнования в связи с ДТП под Владимиром 17:07, Общество В Москве эвакуировали несколько торговых центров и здание РГГУ 16:54, Общество Российские ученые изучили Путина до седьмого колена 16:53, Общество Клычков пообещал «конструктивно» отнестись к акциям Навального 16:50, Политика МИД ответил на выдачу обвиняемого в махинациях с биткоинами россиянина 16:47, Общество Андрей Клычков — РБК: «Я больше отношусь к меритократам» 16:43, Интервью Дуров опроверг обвинения экс-сотрудника «ВКонтакте» в уходе от налогов 16:28, Общество Саудовский монарх пригласил Россию поучаствовать в развитии королевства 16:27, Общество Глава МЭР призвал желающих работать в министерстве писать ему в Facebook 16:26, Общество Бывшего футболиста «Реала» и «Челси» приговорили к тюремному сроку 16:22, Спорт ФАС признала Минздрав виновным в нарушении закона о защите конкуренции 16:19, Общество Apple переведет российский офис ближе к Кремлю 16:15, Технологии и медиа
Песков назвал преувеличением слова о переделке Кремля для короля Сальмана
Политика, 17:25
0
Песков назвал преувеличением слова о переделке Кремля для короля Сальмана
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «творческим преувеличением» информацию о том, что к приезду саудовского короля внутреннее убранство Большого Кремлевского дворца пришлось переделывать
Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «творческим преувеличением» сообщения о переоборудовании Большого Кремлевского дворца для приезда короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, передает «РИА Новости».

«Это чуть-чуть такое творческое преувеличение, это не совсем соответствует действительности. Кремль не переделывали», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отказался комментировать вопрос о том, передвигался ли 81-летний король по территории дворца на электрокаре, как об этом сообщалось ранее.

«В данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Это относится к вопросам технической организации визита, и, как правило, они не раскрываются», — пояснил официальный представитель Кремля.

Пятизвездочный визит: почему саудовский король решил приехать в Москву
Политика

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд передвигался по дворцу на электромобиле, сделанном по спецзаказу, и такая особенность стала необходимым условием визита монарха в Москву.

«Это очень небольшая черного цвета машинка, внешне напоминающая такую, на которых дети катаются в торгово-развлекательных центрах и в парках», — написал специальный корреспондент издания Андрей Колесников.

Он рассказал, что для передвижения короля на электромобиле потребовалась некоторая перестройка Большого Кремлевского дворца. Например, доработкам подверглась парадная лестница, по которой президент Владимир Путин спускался во время церемоний инаугурации.

4 октября в Москву впервые прибыл с официальным визитом король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. На следующий день во время встречи с российским президентом король пригласил его посетить Саудовскую Аравию «для продолжения и расширения наших дружественных контактов». В ответ Путин пообещал обязательно посетить государство.

«Коммерсантъ» назвал главные ожидания Москвы от визита саудовского короля
Политика


По итогам переговоров лидеры двух стран подписали несколько межправительственных соглашений — о совместном фонде Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

Также на переговорах саудовский король и российский президент обсудили вопросы военно-технического сотрудничества. В ответ на вопрос журналистов о покупке Саудовской Аравией зенитных ракетных систем С-400 на $2 млрд Песков отказался от комментариев. Заявление пресс-секретаря прозвучало на фоне сообщения телеканала Al ​Arabiya о том, что президент России и король Саудовской Аравии договорились о сделке.

Автор: Ася Сотникова.
Теги: Кремль , Саудовская Аравия , Дмитрий Песков , Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд
Главное
В Москве из-за звонков о минировании эвакуировали более ста зданий Общество
Материалы по теме
Саудовский монарх пригласил Россию поучаствовать в развитии королевства Общество
СМИ назвали стоимость контракта на поставку С-400 Саудовской Аравии Политика
Саудовская Аравия договорилась с Россией о покупке С-400 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку