Песков назвал преувеличением слова о переделке Кремля для короля Сальмана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «творческим преувеличением» информацию о том, что к приезду саудовского короля внутреннее убранство Большого Кремлевского дворца пришлось переделывать

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «творческим преувеличением» сообщения о переоборудовании Большого Кремлевского дворца для приезда короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, передает «РИА Новости».

«Это чуть-чуть такое творческое преувеличение, это не совсем соответствует действительности. Кремль не переделывали», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отказался комментировать вопрос о том, передвигался ли 81-летний король по территории дворца на электрокаре, как об этом сообщалось ранее.

«В данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Это относится к вопросам технической организации визита, и, как правило, они не раскрываются», — пояснил официальный представитель Кремля.





Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд передвигался по дворцу на электромобиле, сделанном по спецзаказу, и такая особенность стала необходимым условием визита монарха в Москву.

«Это очень небольшая черного цвета машинка, внешне напоминающая такую, на которых дети катаются в торгово-развлекательных центрах и в парках», — написал специальный корреспондент издания Андрей Колесников.

Он рассказал, что для передвижения короля на электромобиле потребовалась некоторая перестройка Большого Кремлевского дворца. Например, доработкам подверглась парадная лестница, по которой президент Владимир Путин спускался во время церемоний инаугурации.

4 октября в Москву впервые прибыл с официальным визитом король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. На следующий день во время встречи с российским президентом король пригласил его посетить Саудовскую Аравию «для продолжения и расширения наших дружественных контактов». В ответ Путин пообещал обязательно посетить государство.





По итогам переговоров лидеры двух стран подписали несколько межправительственных соглашений — о совместном фонде Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF).

Также на переговорах саудовский король и российский президент обсудили вопросы военно-технического сотрудничества. В ответ на вопрос журналистов о покупке Саудовской Аравией зенитных ракетных систем С-400 на $2 млрд Песков отказался от комментариев. Заявление пресс-секретаря прозвучало на фоне сообщения телеканала Al ​Arabiya о том, что президент России и король Саудовской Аравии договорились о сделке.