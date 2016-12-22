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Орловский губернатор обещал отнестись к акциям Навального в рамках закона
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Орловский губернатор обещал отнестись к акциям Навального в рамках закона
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Орловский губернатор обещал отнестись к акциям Навального в рамках закона
Если сторонники Алексея Навального заявят крупный митинг в Орле в рамках президентской кампании, то новый и.о. губернатора региона Андрей Клычков отнесется к его согласованию в «рамках закона». Об он рассказал в интервью РБК
Андрей Клычков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Назначенный 5 октября новым врио губернатора Орловской области Андрей Клычков ответил на вопрос РБК, согласует ли при нем администрация возможный крупный митинг сторонников Алексея Навального. «Посмотрим, все [должно быть​] в рамках закона», — сказал он РБК. Он уточнил, что не собирается отказываться от своей партийной принадлежности, но готов взаимодействовать со всеми политическими силами в регионе.

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Политика

В 2011–2012 годах Клычков принимал участие в митингах протеста на Болотной площади и проспекте Сахарова. В феврале 2017 года глава фракции КПРФ в Мосгордуме заявил о желании баллотироваться на пост мэра Москвы. В марте Алексей Навальный, занявший второе место на предыдущих выборах главы столицы, допустил, что на выборах в Москве поддержит именно Клычкова.

«Сам находясь в меньшинстве и в оппозиции в Москве, я понимаю, что вопрос нехватки конструктивного диалога с властью — причина многих конфликтов и конфликтных ситуаций. Моя задача уже с другой стороны на это взглянуть и постараться предложить для всех конструктивный диалог», — отметил новый глава области.

Кто такой Андрей Клычков

Андрей Клычков родился в 1979 году в Калининграде, окончил Калининградский юридический институт МВД, Российский университет инноваций, Дипломатическую академию МИД России. С 2001 года состоит в КПРФ.

В 2009 и 2014 годах был избран в состав Московской городской думы от избирательного округа №21, в который входят часть района Выхино-Жулебино и часть Рязанского района столицы. Клычков возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме и занимает пост секретаря Московского горкома КПРФ.

В 2011–2012 годах Клычков принимал участие в митингах протеста на Болотной площади и проспекте Сахарова.

В феврале 2017 года глава фракции КПРФ в Мосгордуме заявил о желании баллотироваться на пост мэра Москвы. В марте Алексей Навальный, занявший второе место на предыдущих выборах главы столицы, допустил, что на выборах в Москве поддержит именно Клычкова. По этой причине Клычкова рассматривали в качестве возможного единого кандидата от оппозиции, но некоторые либеральные политики заявили, что нельзя поддерживать коммуниста, возлагающего цветы на могилу Иосифа Сталина.

Клычков прокомментировал и вызвавшее большой резонанс свое участие в акции возложения цветов к могиле Сталина и ответил на вопрос о появлении в области памятника генералиссимусу вслед за монументом Ивана Грозного. «Я сам по глупости посмотрел социальные сети, прочитал столько нового о себе и по поводу памятников. Самое главное, что сейчас нужно обсуждать — это то, как мы будем работать.Я свою точку зрения имею и вряд ли буду ее менять в том числе и в партийной жизни и исторических аспектов. Но моя точка зрения является моей. Если какое-то решение для города, области [по возведению памятников] будет приниматься, то только в обсуждении с жителями. Уж точно не будет какой-то самодеятельности», — объяснил РБК новый губернатор.

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Митинги сторонников Алексея Навального продолжаются в российских регионах в рамках его кампании по выдвижению на выборы президента России. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что оппозиционер не может баллотироваться в президенты, так как имеет непогашенную судимость.

В среду находящийся под арестом за призыв к несанкционированным акциям Навальный предложил своим сторонникам провести акции протеста в день рождения Владимира Путина 7 октября в 80 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге

Полная версия интервью с Андреем Клычковым

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Алексей Навальный , митинги , Орловская область , Андрей Клычков
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