Кремль оценил находящийся в Раде законопроект о реинтеграции Донбасса

Одобренный Радой в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса является декларативным документом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Упоминание России как страны-агрессора он назвал неприемлемым

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям, а содержащаяся в нем формулировка о России как о стране-агрессоре неприемлема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. ​

«Насколько мы понимаем, насколько мы располагаем информацией о пока еще законопроекте, он носит весьма декларативный характер, там содержится статья, где Российская Федерация называется агрессором, там не содержится никакого упоминания минских договоренностей. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России напомнил, что российская сторона является подписантом и гарантом минских договоренностей. По его словам, президент Украины также поставил свою подпись под этими соглашениями в Минске. «Такое юридическое противоречие имеет место, и мы это констатируем», — пояснил Песков.

«Этот законопроект сугубо декларативный. Но там есть еще один, который идет в русле продления особого статуса Донбасса, вот это уже важный законопроект. Истечение предыдущего вызывало у всех озабоченность», — резюмировал представитель Кремля.

В пятницу, 6 октября, Верховная рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ объявляет Россию агрессором и возлагает на нее ответственность за перерегистрацию предприятий, введение в обращение рубля, выдачу паспортов и автономеров в Донбассе. Кроме того, он исключает территориальные права России на отдельные территории Донецкой и Луганской областей. В то же время согласно законопроекту Украина не несет ответственности за нарушение прав жителей «временно оккупированных территорий». Из документа в ходе подготовки было исключено упоминание минских соглашений.

Второе минское соглашение, 12 февраля 2015 года, было согласовано главами стран «нормандской четверки» — президентами России, Украины и Франции Владимиром Путиным, Петром Порошенко и Франсуа Олландом, а также канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Его подписали посол России на Украине Михаил Зурабов, посол ОБСЕ Хайди Тальявини, экс-президент Украины Леонид Кучма, а также представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий (их должности указаны не были, и в обсуждении документа они также не участвовали).