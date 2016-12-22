Песков рассказал о планах Путина на день рождения

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин не запланировал на свой день рождения, 7 октября, особых мероприятий. Он проведет множество телефонных переговоров и совещание Совбеза

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин традиционно отпразднует свой день рождения в кругу родных и близких, на 7 октября 2017 года никаких особых мероприятий президент не запланировал, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. В день рождения президенту предстоит провести «целую вереницу телефонных разговоров», уточнил Песков.

«Безусловно, традиционно Путин празднует день рождения [...] с родными и близкими. Иногда он это делает со своими коллегами. Я могу сказать насчет завтрашнего дня лишь одно, что целая вереница телефонных разговоров запланирована. В середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на этот день не запланирован.

«Остальное будем сообщать», — резюмировал Песков.

7 октября 2017 года Владимиру Путину исполняется 65 лет.

Ранее день рождения президента упоминал оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. После того как Симоновский суд Москвы приговорил его к административному аресту на 20 суток, Навальный заявил, что это решение — подарок к юбилею президента. «Путин так испугался наших митингов в регионах, что решил сделать подарок себе на 65-летний юбилей. Так ему спокойнее, когда Навальный под замком. Мы не должны останавливаться», — написал политик.

Песков ответил на это фразой о том, что «митинги и публичные призывы идут вразрез с действующим законодательством, выступающие с такими призывами преследуются по закону».

4 октября, находясь под арестом, Навальный призвал свои штабы в 80 городах страны организовать пикеты по всей стране 7 октября.

