СМИ назвали стоимость контракта на поставку С-400 Саудовской Аравии

Эр-Рияд планирует приобрести у Москвы «не менее четырех дивизионов» С-400 на сумму около $2 млрд, узнал «Коммерсантъ». Об этом с российскими властями в ходе визита в Москву договорился король Саудовской Аравии

Саудовские военные могут приобрести у Москвы «не менее четырех дивизионов» зенитных ракетных систем С-400 на сумму порядка $2 млрд, рассказал газете «Коммерсантъ» источник, знакомый с ходом этих переговоров.

Подобная «принципиальная договоренность», как заметил собеседник газеты, стала одним из итогов встречи в Москве президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. Ранее это также подтверждали неназванные источники Al-Arabiya и собеседник РБК в концерне «Алмаз-Антей», который занимается производством этих комплексов.

Однако «точные параметры сделки» с Саудовской Аравией, как уточнил источник «Коммерсанта», еще не определены. Обсудить их стороны планируют на заседании межправительственной комиссии по линии военно-технического сотрудничества (ВТС). Оно, по данным собеседника газеты, должно состояться в конце октября.

Еще одним соглашением, заключенным в ходе визита Аль Сауда в Россию, как пишет издание, стал контракт на организацию в королевстве производства автоматов Калашникова АК103 и патронов к ним. Этот документ, по данным «Комерсанта», гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и председатель совета директоров саудовской военно-промышленной компании Saudi Arabian Military Industries (SAMI) Ахмад аль-Хатыб подписали в присутствии двух глав государств. Помимо этого, по итогам встречи Путина и Аль Сауда они заключили меморандум «о покупке и локализации производства продукции военного назначения».

Как уточнили изданию в SAMI, этот меморандум, в частности, подразумевает «частичную локализацию производства компонентов [российских] ЗРС». При этом российские переговорщики, как утверждает газета, настаивают, что процент этой локализации должен быть небольшим, а все основные компоненты должны производиться исключительно концерном «Алмаз-Антей».

Помимо этого, как рассказали «Коммерсанту» в SAMI, после встречи короля Саудовской Аравии и российского лидера стороны также подписали меморандум закупки и последующей локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30. Однако «юридически обязывающего характера» это соглашение не носит, замечают российские собеседники газеты.

В «Рособоронэкспорте» и Федеральной службе по ВТС от дополнительных комментариев по этому поводу, как отмечает «Коммерсантъ», отказались. Ранее, 5 сентября, газета со ссылкой на источники, работающие в сфере военно-технического сотрудничества России, сообщила о том, что к визиту Аль Сауда в Россию Москва подготовила «целый пакет оружейных контрактов». Сумма этих сделок, по данным собеседников издания, должна была превысить $3 млрд.

Встреча ​саудовского короля с президентом России и российскими министрами состоялась 5 октября.​ Этот визит в Россию стал первым для монархов Саудовской Аравии. Глава МИД страны Адель аль-Джубейр даже назвал этот визит короля «историческим».