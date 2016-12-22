В Amnesty заявили о нарушениях при обысках у работников «Открытой России»

Проводя обыски у сотрудников «Открытой России», работники правоохранительных органов допустили «чрезмерное применение силы», заявили в Amnesty International. Эти мероприятия, по данным СКР, были связаны с «делом ЮКОСа»

Денис Кривошеев (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Во время обысков у сотрудников основанной Михаилом Ходорковским организации «Открытая Россия» было допущено «чрезмерное применение силы». Об этом сообщил заместитель директора международной правозащитной организации Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, пишет «Интерфакс».

«Обращает на себя внимание показательность проведенных обысков и чрезмерное применение силы», — цитирует его агентство. Нарушениями в Amnesty, в частности, сочли то, что во время следственных действий исполнительного директора «Открытой России» Тимура Валеева «без какой-либо необходимости уложили лицом в пол и завели руки за спину, хотя он не представлял никакой угрозы и, по-видимому, не оказывал никакого сопротивления».

Также правозащитников возмутило, что «все шесть часов обыска» бывший сотрудник «Открытой России» Николай Левшиц «провел в наручниках».

Следственные мероприятия у работников «Открытой России» в Amnesty International также назвали «показательной акцией устрашения», которая, по мнению Кривошеева, проводилась «с целью запугивания сотрудников» этой организации.

Обыски у работников «Открытой России», как сообщалось на сайте движения, начались около 06:30 мск 5 октября. В это время следователи пришли к главному редактору «Открытой России» Веронике Куцылло, родителям председателя движения Александра Соловьева, системному администратору редакции Артему Миничу и дочери главного редактора Центра управления расследованиями «Открытой России» Андрея Коняхина. Также обыски состоялись дома у Тимура Валеева и в главном офисе «Открытой России» в Москве. В ходе этих следственных мероприятий были изъяты электронные носители и документы. Из квартиры Соловьева, в свою очередь, оперативники изъяли телефоны, компьютер и цифровой фотоаппарат-мыльницу.

Позже в Следственном комитете пояснили, что ​обыски состоялись в рамках возбужденного в 2003 году против ​руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского дела (оно касалось хищения у государства средств, в том числе через хищение акций ОАО «Апатит») и были связаны с «иностранным финансированием общественной организации».