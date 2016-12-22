Пятнадцать штатов оспорят в суде отмену Трампом помощи детям иммигрантов

Решение президента США Дональда Трампа об отмене программы помощи детям иммигрантов оспорили 15 штатов. Они уже подали иски, цель которых - заблокировать указ президента

Округ Колумбия и ​15 штатов подали иски, чтобы воспрепятствовать планам президента США Дональда Трампа закрыть программу помощи детям иммигрантов DACA. Об этом сообщает Associated Press. Штаты добиваются блокировки решения президента.

Программа Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) распространяется на тех, кто попал в США ребенком нелегально или приехал с родителями, у которых были просроченные визы. Дети иммигрантов, участвующие в программе, имеют право получить разрешение на работу, действующее два года. По истечении срока они могут его обновить.

Среди штатов, подавших иски — Нью-Йорк, Массачусетс, Вашингтон, Коннектикут, Делавэр, округ Колумбия, Гавайи, Иллинойс, Айова, Нью-Мексико, Северная Каролина, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Вермонт и Виргиния.

Во вторник, 5 сентября, генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что программа будет закрыта в течение шести месяцев. Такой срок нужен, чтобы конгресс нашел законодательное решение проблемы иммигрантов. Инициатором отмены был президент США, он заявлял, что «миллионы американцем стали жертвами этой программы», имея ввиду потерю рабочих мест.

Те, кто уже участвуют в программе останутся под ее действием до истечения их разрешений на работу. Если это произойдет раньше 5 марта 2018 года, они смогут продлить их еще на два года. Но программа не будет принимать новых участников, уточняет AP.

Критики программы говорили, что довольны решением Трампа, так как, по их мнению, DACA является неконституционным злоупотреблением исполнительной власти, ее сторонники в свою очередь считают отмену программы жестокой.

Генпрокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон на пресс-конференции заявил, что решение Трампа нарушает права иммигрантов. Он опасается, что их личных данные, переданные для участия в DACA, могут быть использованы против них.

«Это возмутительно, это неправильно», — заявил Фергюсон на пресс-конференции в Сиэттле. «Как генеральный прокурор штата Вашингтон, у меня есть молот, и это закон». Он также счел эти события «темным временем» для страны.

Программу ввел экс-президент США Барак Обама в 2012 году. Обама раскритиковал решение Трампа.