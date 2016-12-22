Мэрия Москвы отказала в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы

Организаторы нового пикета в поддержку мусульман Мьянмы в Москве получили отказ от столичной мэрии. Прошлая несанкционированная акция у стен посольства Мьянмы в Москве собрала сотни человек

Несогласованная акция мусульман у посольства Мьянмы в Москве (Фото: Юлия Спиридонова для РБК)

Власти Москвы отказались согласовать пикет у посольства Мьянмы, который планировалось провести 8 сентября. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на организатора мероприятия Арслана Хасавова и адресованный ему ответ префектуры Центрального административного округа Москвы на поданную заявку.

Из документа, копия которого также есть в распоряжении РБК, следует, что организаторы планировали провести пикет у здания посольства Мьянмы в Москве на Большой Никитской улице с 19:00 до 21:00. Заявленное число участников 200 человек.

В ответе префектуры Центрального административного округа Москвы говорится, что уведомление подано с нарушениями законодательства, а именно, не указана цель проведения мероприятия. Кроме того, отмечается в документе, в месте предполагаемого пикета «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников». Проведение мероприятия на тротуаре у здания посольства создаст помехи для пешеходов и водителей, а также ограничит доступ к госучреждениям, объясняется в документе.

«С учетом изложенного согласовать проведение данного публичного мероприятия не представляется возможным», — говорится в документе.

«Сегодня получил в префектуре ЦАО официальный отказ в проведении пикета», — рассказал РБК организатор пикета Арслан Хасавов. «Сам отказ состоит из вымышленных причин — например, указывается отсутствие четких целей, а они в заявке есть. При этом вопреки требованиям законодательства, не предложены альтернативные места проведения пикета», — добавил он.

Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников подтвердил РБК, что московские власти отказали в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы. «Владею информацией, что отказано в проведении мероприятия, в том числе по причине неправильного оформления заявки, но все вопросы к префектуре Центрального административного округа», — заявил Черников.

Несанкционированная акция у посольства Мьянмы в Москве против «геноцида» мусульман проходила 3 сентября. По подсчетам РБК, в течение дня в акции приняли участие около 800 человек. Аналогичная акция проходила и в Грозном. По данным чеченских властей, на митинг пришли 1,1 млн человек.

Акции были вызваны новой вспышкой конфликта на западе Мьянмы 25 августа. Тогда группы повстанцев из мусульман народности рохинджа напали на 30 блок-постов полиции.