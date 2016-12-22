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Мэрия Москвы отказала в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы
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Мэрия Москвы отказала в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы
Политика, 21:48
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Мэрия Москвы отказала в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы
Организаторы нового пикета в поддержку мусульман Мьянмы в Москве получили отказ от столичной мэрии. Прошлая несанкционированная акция у стен посольства Мьянмы в Москве собрала сотни человек
Несогласованная акция мусульман у посольства Мьянмы в Москве (Фото: Юлия Спиридонова для РБК)

Власти Москвы отказались согласовать пикет у посольства Мьянмы, который планировалось провести 8 сентября. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на организатора мероприятия Арслана Хасавова и адресованный ему ответ префектуры Центрального административного округа Москвы на поданную заявку.

Из документа, копия которого также есть в распоряжении РБК, следует, что организаторы планировали провести пикет у здания посольства Мьянмы в Москве на Большой Никитской улице с 19:00 до 21:00. Заявленное число участников 200 человек.

В ответе префектуры Центрального административного округа Москвы говорится, что уведомление подано с нарушениями законодательства, а именно, не указана цель проведения мероприятия. Кроме того, отмечается в документе, в месте предполагаемого пикета «отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия с заявленным количеством участников». Проведение мероприятия на тротуаре у здания посольства создаст помехи для пешеходов и водителей, а также ограничит доступ к госучреждениям, объясняется в документе.

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«С учетом изложенного согласовать проведение данного публичного мероприятия не представляется возможным», — говорится в документе.

«Сегодня получил в префектуре ЦАО официальный отказ в проведении пикета», — рассказал РБК организатор пикета Арслан Хасавов. «Сам отказ состоит из вымышленных причин — например, указывается отсутствие четких целей, а они в заявке есть. При этом вопреки требованиям законодательства, не предложены альтернативные места проведения пикета», — добавил он.

Глава департамента региональной безопасности Владимир Черников подтвердил РБК, что московские власти отказали в проведении пикета в поддержку мусульман Мьянмы. «Владею информацией, что отказано в проведении мероприятия, в том числе по причине неправильного оформления заявки, но все вопросы к префектуре Центрального административного округа», — заявил Черников.

Акция протеста мусульман у посольства Мьянмы в Москве. Фотогалерея Еще 17 фото
Фотогалерея

Несанкционированная акция у посольства Мьянмы в Москве против «геноцида» мусульман проходила 3 сентября. По подсчетам РБК, в течение дня в акции приняли участие около 800 человек. Аналогичная акция проходила и в Грозном. По данным чеченских властей, на митинг пришли 1,1 млн человек.

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Акции были вызваны новой вспышкой конфликта на западе Мьянмы 25 августа. Тогда группы повстанцев из мусульман народности рохинджа напали на 30 блок-постов полиции.

Авторы: Мария Бондаренко, Дмитрий Окрест.
Теги: Москва , пикет , мусульмане , Мьянма
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