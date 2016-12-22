Кремль назвал «уродливыми проявлениями» погромы из-за «Матильды»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал недавние погромы, связанные с фильмом «Матильда». Он назвал подобные поступки «уродливыми проявлениями» и пообещал, что они будут пресекаться

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Атаки на кинотеатр в Екатеринбурге и на студию режиссера Алексея Учителя в связи с планируемым выходов в прокат фильма «Матильда» являются «уродливыми проявлениями». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры — это предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, не вызывают ли подобные акты агрессии противников фильма озабоченности в Кремле.

«Никаких сомнений, что эти акты будут пресекаться, я думаю, ни у кого нет и не должно быть. В остальном могут быть разные точки зрения, они могут высказываться открыто. Но такие уродливые проявления подлежат самому серьезному осуждению», — добавил пресс-секретарь.

За последнюю неделю произошли две атаки в связи с грядущим выходом в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда». 31 августа неизвестные в Санкт-Петербурге закидали бутылками с зажигательной смесью студию режиссера, после чего в здании начался пожар. Задержать злоумышленников не удалось, полиция начала проверку. 4 сентября в Екатеринбурге в кинотеатр «Космос» въехал УАЗ, груженый газовыми баллонами и емкостями с бензином. Мэр Екатеринбурга позднее заявил, что нападение связано с кампанией против фильма «Матильда».