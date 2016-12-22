Foreign Policy назвал Никки Хейли новым возможным госсекретарем США

Foreign Policy сообщил о появлении новой волны слухов о грядущей отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. По данным издания, на этом посту его может сменить постпред США при ООН Никки Хейли

Никки Хейли (Фото: Win McNamee / Bloomberg)

Постпред США при ООН Никки Хейли может сменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря. Об этом пишет издание The Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Госдепа.

По словам собеседников издания, слухи о том, что Тиллерсон может вскоре покинуть пост главы Госдепартамента, в последнее время стали распространяться с новой силой. «На прошлой неделе поползли новые слухи, что он уйдет, и она [Никки Хейли] возглавит [Госдепартамент]», — приводит издание слова одного из чиновников.

FP замечает, что в последнее время Тиллерсон хранит молчание насчет ситуации вокруг испытаний и ракетных пусков в Северной Корее. В то время как Хейли активно высказывает позицию Вашингтона в связи с происходящими событиями. В частности, напоминает издание, Хейли в контексте КНДР заявила, что пришло время «использовать все возможные дипломатические меры, чтобы не стало слишком поздно».

Кроме того, постпред США при ООН активно высказывалась и в отношении Ирана. Так, напоминает FP, в контексте ядерного соглашения с Тегераном Хейли говорила, что у президента США есть все основания объявить о том, что данная сделка была заключена не в интересах Соединенных Штатов.

«Высокий авторитет Хейли по актуальным международным вопросам, включая Иран и Северную Корею, поднял новые вопросы о влиянии и политическом будущем госсекретаря. Тиллерсон странно отмалчивался даже в условиях нарастания напряженности в Северной Корее, и Хейли вмешалась, чтобы заполнить пустоту», — пишет FP.

«Странно, что государственный секретарь ничего публично не говорит о последних событиях», — заметил в разговоре с изданием бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона в администрации Барака Обамы Майкл Фукс.

Слухи о том, что Тиллерсон может покинуть пост главы Госдепа, впервые появились этим летом. Сообщалось, что это может произойти из-за продолжающихся разногласий госсекретаря с Трампом. Однако тогда и Тиллерсон, и его команда опровергли слухи о возможной отставке.

Комментировать информацию о том, что Хейли может сменить Тиллерсона на посту госсекретаря, Госдепартамент отказался, добавляет FP.