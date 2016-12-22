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Мосгорсуд в 33 раза увеличил размер взыскания с Дмитрия Гудкова
Политика, 15:30
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Мосгорсуд в 33 раза увеличил размер взыскания с Дмитрия Гудкова
Вместо 3 тыс. руб. экс-депутат Госдумы должен будет заплатить следователю по «делу Магнитского» за нанесенный моральный ущерб 100 тыс. руб.
Дмитрий Гудков (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Московский городской суд согласился с доводами отставного следователя Министерства внутренних дел Павла Карпова, добивавшегося увеличения суммы, взыскиваемой в его пользу с бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, сообщает «Интерфакс».

Как пояснил агентству, адвокат Карпова Роман Щербинин Мосгорсуд не согласился с данной нижестоящим судом оценкой нанесенного Гудковым морального вреда и увеличил сумму компенсации в 33 с лишним раза.

«Сегодня Мосгорсуд, рассмотрев жалобу Карпова на решение Пресненского районного суда Москвы касательно размера компенсации морального вреда, изменил решение суда первой инстанции и постановил увеличить сумму взыскания с бывшего депутата Госдумы РФ Дмитрия Гудкова с 3 тыс. руб. до 100 тыс. руб», — сказал Щербинин.

Адвокат добавил, что Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию самого Гудкова, признав его высказывания о Карпове порочащими честь и достоинство бывшего следователя и не соответствующими действительности.

Гудков намерен опротестовать решение Мосгорсуда, сообщил РБК сам политик.

«В юриспруденции нужно доказать моральный ущерб, и Карпов должен был доказать, что купил на 100 тысяч лекарств, если ему стало плохо из-за моих слов о нем. Этого всего не было. Судья решил увеличить сумму, потому что наш суд — это самый гуманный суд в мире и защищает тех, кто является частью системы. Мы будем судиться дальше и, если надо, дойдем до ЕСПЧ», — рассказал Гудков.

Карпов подал иск против НТВ и Гудкова в июне 2015 года, потребовав выплаты ему 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за распространение сведений о его причастности к смерти Сергея Магнитского (умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года) и хищению 5,5 млрд руб.

Карпов также утверждал, что его безосновательно обвинили в приобретении на украденные деньги дорогих автомобилей, элитной квартиры и недвижимости за рубежом, а доказательств приобретения перечисленных активов не предоставили.

В апреле 2017 Пресненский суд удовлетворил иск Карпова, однако сократил подлежащую взысканию с Гудкова сумму до 3 тыс. руб. Обе стороны тогда пообещали обжаловать решение суда.

В конце мая 2017 года Высокий суд Лондона выдал ордер на арест Карпова за неуважение к суду и неповиновение. Выдачу ордера тогда объясняли неповиновением судебным властям: британский суд обязал экс-следователя выплатить фонду Hermitage Capital, сотрудником которого был Магнитский, компенсацию в размере £650 тыс. ($877,8 тыс.) по делу о защите чести и достоинства.

В 2008 году Павел Карпов вел дело, которое было связано с уклонением фирмой «Камея» — клиента инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера — от уплаты налогов. Следствие утверждало, что Hermitage вывел из российского бюджета более 5 млрд руб., а юрист фонда Сергей Магнитский принимал участие в выводе средств. В результате Магнитский был арестован и спустя год умер​ в СИЗО «Матросская Тишина». По словам Браудера, юрист был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны Карпов и другие сотрудники МВД России.

Авторы: Евгений Калюков, Дмитрий Окрест.
Теги: Дмитрий Гудков , Павел Карпов , «дело Магнитского»
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