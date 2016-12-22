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МИД рассказал об «уродовании паркета» консульства в Сан-Франциско
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МИД рассказал об «уродовании паркета» консульства в Сан-Франциско
Политика, 12:54
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МИД рассказал об «уродовании паркета» консульства в Сан-Франциско
Власти США снова проводят на территории генконсульства «неизвестные работы», заявили в ведомстве. МИД будет фиксировать все повреждения, рассказала Мария Захарова
Здание МИД РФ (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Сотрудники силовых ведомств США проводят «неизвестные работы» в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, кто конкретно находится на территории дипучреждения, неизвестно. Эти люди «уродуют дорогой паркет» и «хозяйничают без разрешения», говорится в сообщении российского МИДа в официальном Telegram-канале.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила РБК, что российская сторона будет фиксировать все изменения и повреждения здания. О том, будут ли повреждения и изменения учтены при подаче иска, решат юристы, которые будут заниматься вопросом его подачи, сказала Захарова.

Власти США уже проводили обыски в здании консульства 2 сентября, как рассказала Захарова, они проходили также в квартирах сотрудников консульства. По ее словам, от дипломатов потребовали покинуть занимаемые помещения на срок до 12 часов, это «создает прямую угрозу для безопасности» российских граждан. Замглавы министерства Сергей Рябков вовсе назвал обыски в генконсульстве «государственным хулиганством».

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Генконсул Сергей Петров рассказал 4 сентября, что служебная часть консульства «контролируется американскими властями». Дипломат добавил, что также выставлено полицейское оцепление. Но такие действия выходят за рамки нормы международного права, подчеркнул Петров.

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и законодательство США. В указанной конвенции говорится о неприкосновенности дипсобственности, включая объекты консульств.

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Политика

Генконсульство в Сан-Франциско было закрыто 1 сентября по требованию Вашингтона. Также закрыты объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Такие меры в Госдепе объяснили ответом на сокращение численности персонала дипломатической миссии США в России. Власти подчеркнули, что решение о закрытии объектов принято «в духе паритета, на который ссылается Россия». Президент Владимир Путин пообещал подать в суд на действия США за «нарушение имущественных прав российской стороны».

Россия потребовала от США сократить численность персонала в России до 455 человек 28 июля. Это было сделано в ответ на высылку 35 российских дипломатов в декабре 2016 года, эту меру принял прошлый президент США Барак Обама.

Авторы: Полина Химшиашвили, Андрей Гатинский.
Теги: США , обыски , Мария Захарова , Генконсульство России
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