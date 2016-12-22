Путин пригрозил «мерами» за проблемы с развитием Дальнего Востока

Во многих федеральных программах развития не выделено дальневосточное направление либо оно представлено «чисто символически». Путин предупредил членов правительства, что может принять в их отношении «соответствующие меры»

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Власти примут «соответствующие меры» против чиновников, которые не будут выполнять программы по развитию дальневосточного региона. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета во Владивостоке, трансляцию вел телеканал «Россия-24». Темой заседания стало комплексное развитие Дальнего Востока.

Путин пояснил, что ознакомился с отчетами об исполнении решений по развитию региона, это «своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока», пояснил он. «Надо прямо сказать: по ряду направлений картина такая — не хочется говорить удручающая — мягко говоря, скромная», — сказал президент. Кроме того, во многих федеральных программах развития Дальнего Востока «либо вообще нет, либо [регион] представлен чисто символически», добавил он.

«Я проанализирую, вот честное слово, я посмотрю на это самым серьезным образом, и кто не будет исполнять это — будут приняты соответствующие меры», — предупредил Путин.

Программы развития региона должны финансироваться «ритмично», добавил президент. Правительство должно обеспечить объемы финансирования из федерального бюджета.

«В силу различных, объективных в том числе, причин нам пока не удается выполнить все, что мы собирались сделать по финансированию дальневосточных проектов, имея в виду федеральный бюджет», — сказал Путин. Он призвал членов правительства «не забывать никогда» о том, что Дальний Восток остается приоритетным регионом развития.

Путин отметил, что за последние три года рост промышленности на Дальнем Востоке составил в среднем 8,6%.

«За три последних года — а три последних предыдущих года были непростыми для российской экономики в целом — все-таки рост составил в среднем 8,6%», — заявил президент.

Правительство России утвердило 15 апреля 2014 года отдельную госпрограмму по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Приоритетные задачи программы — формирование территорий опережающего развития с благоприятными условиями для инвесторов, привлечение трудовых ресурсов в дальневосточный регион России. Программа рассчитана до 2025 года. На ее реализацию предполагалось выделить более 422 млрд руб. из бюджета. Власти ожидают, что реализация программы позволит создать 97 тыс. рабочих мест в регионе, модернизировать структуру экономики региона и укрепить связи с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.