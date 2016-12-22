«Дождь» узнал о намерении Путина впервые прийти на муниципальные выборы

Высокопоставленные российские чиновники, включая президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, примут участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, рассказали источники «Дождя»

Владимир Путин. Сентябрь 2016 года (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин намерен принять участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве, рассказали близкие к Кремлю источники телеканала «Дождь». По словам собеседников телеканала, таким способом власть хочет привлечь внимание избирателей к выборам, причем не только муниципальным, но и президентским, которые состоятся в марте 2018 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «Этого никогда нельзя исключать», — сказал он. В территориальной избирательной комиссии Гагаринского округа, где по прописке должен голосовать президент, сообщили, что их никто не предупреждал о возможном визите главы государства.

Еще один источник телеканала, близкий к правительству, рассказал, что «подавать пример» будет не только Путин, но и премьер-министр Дмитрий Медведев, который прописан в Раменках, а также другие высокопоставленные чиновники.

Ранее в СМИ неоднократно публиковались материалы о том, что в администрации президента продумываются различные способы привлечения избирателей на участки в марте 2018 года и подъема интереса к ним. Одной из последних резонансных новостей стала публикация газеты «Ведомости», источники которой утверждали, что в администрации хотят оживить выборы, выставив на них в качестве главного соперника Путина женщину. При этом называлось несколько фамилий, в том числе Ксении Собчак, которую источники называли «идеальным кандидатом».

Сама Собчак заявила, что не ведет дел с администрацией президента и о планах Кремля ей ничего не известно. При этом в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» она написала, что «выборы 2018 года» были бы «правильным вызовом для человека, который хочет вернуть политику в страну». Отреагировал на публикацию и Путин, который сказал, что каждый кандидат имеет право выставить себя на выборах президента в 2018 году и Ксения Собчак не является исключением. Путин подчеркнул, что не он «должен определять, кто лучше для российского народа в качестве главы государства».

Юлия Латынина предположила, что публикация стала упреждающим ударом в связи с тем, что Собчак действительно обсуждала возможность выдвижения на выборах президента. «Если Ксения Собчак пойдет на выборы президента, для меня абсолютно очевидно, что она это сделает без согласования с администрацией Кремля и, более того, тот факт, что произошла такая омерзительная гнусная утечка, вернее подстава, связан ровно с тем, что Ксения Собчак не советовалась с администрацией президента, потому что иначе бы, конечно, никогда, согласитесь, этой утечки не было», — сказала она в своей авторской передаче на «Эхо Москвы».

В июле 2018 года РБК стало известно, что после неоднократных обсуждений на совещаниях с экспертами внутриполитического блока Кремля в администрации принято решение, что Путин пойдет на выборы как самовыдвиженец. Связывать его кандидатуру с «Единой Россией» было признано нецелесообразным, поскольку президент и так пользуется поддержкой более широкой, чем «Единая Россия».

Законодательством предусмотрены два варианта выдвижения — от политической партии и самовыдвижение. В 2000 и 2004 годах Путин шел на выборы в качестве самовыдвижения, в 2011-м — от «Единой России». О том, что партия выдвинет его своим кандидатом, было объявлено на съезде «Единой России» 24 сентября — тогда Дмитрий Медведев отказался баллотироваться на второй срок, предложив выдвинуть Владимира Путина. Само выдвижение состоялось на съезде партии 27 ноября. После этих решений в Москве начался период массовых протестов.

Администрация ставила задачу перед региональными властями добиться победы «основного кандидата» с очень высоким результатом, рассказывали источники РБК. По их словам, выступая перед вице-губернаторами в декабре 2016 года, замглавы администрации президента Сергей Кириенко говорил, что основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70% и с результатом 70%».



Сам Путин своих предпочтений еще не высказывал, окончательное решение о выдвижении на президентский пост остается за ним, подчеркнули в разговоре с РКБ федеральный чиновник и два источника, близких к Кремлю.