Губернатор Калифорнии ответил на закрытие генконсульства России в США

На Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток прибыл губернатор Калифорнии Джеральд Браун. Комментируя ситуацию с закрытием генконсульства России в Сан-Франциско, он сказал, что не будет комментировать дипломатические шаги

Губернатор Калифорнии Джеральд Браун заявил журналистам в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), который в среду, 6 сентября, открылся во Владивостоке, что не будет комментировать дипломатические решения, которые принимают в Кремле и в Белом доме, передает «Интерфакс». Так он ответил на вопрос о ситуации с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско.

«Я не думаю, что мне стоит комментировать какие-либо дипломатические шаги, предпринимаемые нашими странами, — сказал он. — Я лучше сконцентрируюсь на позитивных возможностях взаимодействия, которые планирую обсудить в течение моего визита».

Глава американского штата подчеркнул, что хочет расширить возможности сотрудничества своего региона и США в целом с Россией и другими странами Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум проходит уже в третий раз. В этом году он состоится во Владивостоке 6–7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и другие. По словам полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, всего на форум приехали 4,2 тыс. гостей со всего мира. Некоторые мероприятия в рамках форума уже прошли накануне во вторник, 5 сентября.