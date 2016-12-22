Юристы оценили перспективы обещанного Путиным иска к США

Россия сможет подать иск против США в американском суде — это позволяет пятая поправка к Конституции США, подтвердили РБК юристы, комментируя поручение Владимира Путина к МИДу. Но победа в таком деле маловероятна

Верховный суд США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 сентября, поручил Министерству иностранных дел подать иск против правительства Соединенных Штатов из-за отнятой российской дипсобственности. Путин дал понять, что такой иск может быть подан в американский суд: «Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система».

Такой иск действительно возможен — на основании пятой поправки к Конституции США, которая гласит, что никто не может быть лишен собственности без надлежащей правовой процедуры (due process of law), прокомментировал РБК юрист американской юрфирмы Bryan Cave Клиф Бернс. Это в частности подразумевает, что если правительство США забирает имущество, оно должно выплачивать справедливую компенсацию. «Это право может быть обеспечено защитой в федеральных судах США против самих Соединенных Штатах», — говорит юрист.

Российская Федерация может воспользоваться пятой поправкой к Конституции США, аргументируя, что, ограничив ей пользование дипломатической собственностью, правительство США фактически изъяло это имущество, считает Бернс.

«Американская сторона лишила Российское государство права пользоваться нашим имуществом — это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИДу обратиться в суд», — сказал Путин на пресс-конференции в Китае (цитата по сайту Кремля). Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил журналистам, что «в режиме онлайн дано поручение министру иностранных дел [Сергею] Лаврову». Но министерство само будет решать, в какой суд лучше подать иск, уточнил Песков. 1 сентября Госдепартамент США потребовал закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на решение Москвы о сокращении персонала американской дипмиссии в России.

В американском суде России будет сложно рассчитывать на победу. «Правительство США подчеркнет, что не отнимало собственность, а только ограничило ее использование Россией на основании внешнеполитических соображений. Американский суд скорее всего примет этот аргумент, тем более что российское правительство сохраняет возможность продать эту собственность», — объясняет Бернс.

«Я крайне скептически отношусь к перспективам такого судебного процесса», — согласен доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин. «С одной стороны, американский суд вполне можно заподозрить в том, что он захочет подыграть своей стране, — сказал РБК Домрин. — С другой стороны, американский суд всегда сможет сослаться на такую доктрину, как political question («политический вопрос»), которая подразумевает, что такие вопросы должны решаться на уровне исполнительной власти двух стран». Более объективными и независимыми инстанциями для такого рода разбирательств были бы суд Лондона или Стокгольма, считает эксперт.