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Кремлевский фонд признал соответствие выборов в России мировым стандартам
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Кремлевский фонд признал соответствие выборов в России мировым стандартам
Политика, 00:04
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Кремлевский фонд признал соответствие выборов в России мировым стандартам
Избирательная система России соответствует мировым стандартам, а предстоящим выборам будет дана высокая оценка со стороны международных наблюдателей, следует из доклада околокремлевского фонда ЭИСИ

«Эталонная модель»

Российская избирательная система соответствует стандартам ОБСЕ, а по ряду показателей превосходит страны, которые можно считать эталонными с точки зрения демократии. Об этом говорится в докладе, посвященном предстоящему 10 сентября единому дню голосования, от близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

В ряде государств «нередко возникают барьеры и дополнительные издержки для избирателя», прежде всего необходимость потратить дополнительные силы и время на регистрацию в качестве избирателя, указывают в ЭИСИ. В качестве примеров эксперты приводят Великобританию и большинство штатов США. В России же списки избирателей формируются избиркомами, констатируют авторы доклада. «В результате, если в России не вносится в список 2-4 млн граждан, признанных недееспособными, то, например, в, казалось бы, эталонных с точки зрения демократии Соединенных Штатах порядка 40-55 млн человек, имеющих активное избирательное право, сознательно отказывают​ся от него, не регистр​ируясь в качестве избирателей и не участвуя в выборах», — пишут эксперты.

Если говорить о явке, то «в значительном числе стран с развитой электоральной демократией участие в голосов​ании обязательно для граждан». В некоторых государствах уклонение от голосования карается штрафами (Австралия, Бельгия, Греция, Люксембург и др.). но даже при обязательном голосовании со штрафными санкциями явка не является 100-процентной, пишут эксперты ЭИСИ. При отсутствии обязательного голосования «существенная часть избирателей уклонилась бы от участия в выборах, а естественная явка составила бы порядка 50%». Авторы доклада приводят в пример Бразилию, где в 1990 году при явке на выборах в 85% соцопросы показывали, что, если бы голосование было добровольным, явка составила бы 55%.

Российская избирательная система соответствует мировы​м стандартам и может стать примером для других стран, сказал РБК член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов. «Она постоянно обновляется, и мы считаем, что есть все основания к тому, что региональным выборам будет дана высокая оценка со стороны международных наблюдателей», — добавляет он.

В качестве положительных примеров обновления российской избирательной системы эксперты ЭИСИ приводят отмену открепительных удостоверений; введение уголовной ответственности для членов избиркомов за выдачу бюллетеней гражданам с целью дать возможность проголосовать за другое лицо; либерализацию доступа наблюдателей на участки, когда список наблюдателей не требуется подавать в избирательную комиссию заранее.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сомневается в том, что международные наблюдатели высоко оценят предстоящие выборы из-за «самой драматургии кампании». «Ближайшие выборы не вызывают особого интереса как за рубежом, так, в общем-то, и внутри страны», — отметил он. Виноградов говорит об установке власти не столько на высокую оценку извне, сколько на «попытку не создавать поводов для критики, в том числе и в рамках тест-драйва будущих выборов президента». «Скорее всего, оценки будут нейтральными», — добавил Виноградов.

Эксперт указывает: обычно чем выше доверие к избирательной системе у населения, тем меньше требуется страховок, механизмов контроля и защиты, поскольку по умолчанию не считается, что выборы «являются объектом манипуляций». «Поэтому, возможно, в России таких механизмов защиты даже больше, чем, скажем, во Франции или США. Но стереотип о том, что вопрос о власти в России решается не на выборах, а где-то еще, легко разрушить не получится», — резюмирует эксперт.

Явка на губернаторских

В единый день голосования прямые выборы губернаторов пройдут в 16 регионах. На основании электоральной истории эксперты выделяют три группы субъектов по уровню явки (в ЭИСИ не учитывали Севастополь, поскольку до 2014 года он находился в составе Украины).

Высокий уровень участия граждан в голосовании они прогнозируют на губернаторских выборах в Белгородской и Саратовской областях и Мордовии. Средний уровень явки ожидается в Бурятии, Марий Эл, Удмуртии, Пермском крае и Рязанской области. В Карелии, Ярославской, Томской, Калининградской, Новгородской, Кировской и Свердловской областях «гражданское участие, несмотря на высокую конкуренцию политического процесса, традиционно низкое».

В целом уровень явки будет в рамках региональной нормы, прогнозируют эксперты ЭИСИ. «Региональная норма» — это коридор между голосованием на выборах федерального уровня, например, в Госдуму, и регионального, например, в заксобрание, пояснил Кузнецов.​​

В целом с момента возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 году такие выборы с явкой менее 40% состоялись в 34 случаях, с явкой менее 50% — в 50 случаях. А наиболее конкурентные выборы — мэра Москвы в 2013 году и губернатора Иркутской области в 2015 году — прошли при низкой явке: 32,03% и 29,1% (в первом туре) соответственно, констатируют в ЭИСИ.

Принципиальных отличий по показателям от предыдущих кампаний не будет, полагает политолог Аббас Галлямов. По его словам, явка будет невысокой. «Когда нет интриги и победитель предопределен заранее, других мотивов идти на участки, за исключением привычки, у людей нет», — пояснил он. Эксперт отметил, что явка снижается по всему миру, поэтому уже несколько десятилетий ее уровень является одной из самых обсуждаемых проблем и в России, и за рубежом.

Авторы: Наталья Галимова, Вера Холмогорова, Мария Макутина.
Теги: Кремль , доклад , Выборы
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