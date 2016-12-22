Порошенко обязал телеканалы вещать на украинском языке 75% времени

Петр Порошенко подписал закон о языковых квотах на украинском ТВ. Телеканалы обязаны 75% эфирного времени в течение вещать на украинском языке

Петр Порошенко (Фото: Сергей Чузаков / AP)

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий телеканалы ​не менее 75% времени «в интервалах с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00» вести эфир на украинском языке. Об этом украинский лидер сообщил на встрече с украинским журналистами по случаю их профессионального праздника, отмечаемого на Украине 6 июня.

Порошенко отметил, что именно представители СМИ внесли предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа. «Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать [закон]», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Документ был принят Верховной радой 23 мая. Он обязывает общегосударственные телеканалы вести эфир на украинском языке 75% времени. В законе уточняется, что если фильм или передача были созданы до 1 августа 1991 года и в оригинале звучали на русском, то их надо сопровождать украинскими субтитрами. Если фильм был на другом языке, то его надо дублировать. Программы или фильмы, появившиеся после 1 августа 1991 года, в любом случае должны звучать на украинском.

Также в соответствии с документом передача считается украинской, если на государственном языке говорит ведущий. Гости могут говорить на любом языке, но их речь должна сопровождаться украинскими субтитрами.

«Учитывая последние события на Украине и состояние международных отношений с отдельными государствами, в последнее время в обществе особенно растет спрос на национальный аудиовизуальный продукт на государственном языке», — говорилось в пояснительной записке к документу.