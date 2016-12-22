Лавров пообещал «зеркальный ответ» на введение Украиной визового режима
Политика, 17:54
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Лавров пообещал «зеркальный ответ» на введение Украиной визового режима
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Украине стоит ждать «зеркального ответа» в том случае, если она решит ввести визовый режим с Россией. При этом он отметил, что сейчас Россия «никаких черных списков» не ведет
Сергей Лавров
«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства, объявляют персонами нон-грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, ну и как вы думаете, мы должны просто так все это сглатывать и не отвечать взаимностью?», — обратился к собравшимся Лавров.
Он подчеркнул, что Россия «никаких черных списков не ведем против украинцев», но если будет введен визовый режим, в ответ на это последует зеркальная реакция.
В конце мая заместитель председателя фракции «Народный фронт» в Верховной раде Андрей Тетерев заявил, что ведение визового режима с Россией — «следующий стратегический вопрос, который нужно решить в парламенте после получения безвизового режима с ЕС».
До этого, в конце 2016 года директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев назвал нецелесообразным введение визового режима с Россией. Он объяснил это возможными ответными мерами Москвы и потерей большого числа работающих в России граждан, которым могут быть предложены российские паспорта.
Со стороны России отмену виз между ЕС и Украиной назвали «морковкой на веревочке», об этом заявил заместитель главы МИД России. «Так называемый безвизовый режим с Украиной — это в определенной степени морковка на веревочке, которая чуть-чуть облегчает существующую систему», — сказал он.
Украина и ЕС подписали договорились о безвизовом сотрудничестве — тогда же были подписаны все необходимые документы. Эти договоренности дадут право гражданам Украины без виз находиться на территории стран ЕС в течение более, чем 90 дней с момента прибытия.