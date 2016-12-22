СМИ узнали об отказе юристов работать на Трампа по «российскому» делу

Четыре крупные юридические компании отказались представлять интересы Трампа в расследовании связей его команды с Россией. Они объяснили это непредсказуемыми публичными заявлениями президента и опасениями за репутацию

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Юристы, работающие в четырех крупных юридических компаниях США, отклонили предложения Белого дома представлять интересы президента Дональда Трампа в расследовании связей его команды с Россией, сообщает портал Yahoo News со ссылкой на пять осведомленных источников. Юристы называли разные причины, по которым они отказывались от предложения, но общим моментом стала их озабоченность тем, примет ли Трамп советы юристов и воздержится ли он от публичных заявлений и записей в Twitter, «которые последовательно подрывают его позицию».

Предложения, по данным портала, отклонили в компаниях Williams & Connolly, Gibson, Dunn & Crutcher, Kirkland & Ellis и Sullivan & Cromwell. Ряд источников портала сообщил, что администрация Трампа обращалась не только к четырем указанным компаниям и их юристам.

«Опасения были такими: человек не будет платить, и он не будет слушаться», — приводит портал слова одного близкого к Белому дому юриста, который осведомлен о содержании некоторых переговоров между фирмами и президентской администрацией, а также об обсуждении вопроса внутри самих компаний.

Еще одним фактором стали опасения компаний, что публичный образ юридической конторы, представляющей интересы неоднозначного президента, может негативно сказаться на имидже. Из-за этого у компаний могут быть проблемы с наймом новых сотрудников, также такой имидж может ухудшить отношения с другими клиентами.

Другой источник издания, также юрист, описал опасения тремя вопросами: «Хочу ли я, чтобы меня ассоциировали с президентом и его политикой?», «Кто главный?» и «Будет ли он [Трамп] слушать [юристов]?».

Ни один из юристов, отказавшихся от предложений Белого дома, не ответил на запрос портала о комментариях.

Портал сообщает, что администрация Трампа начала формировать внешнюю команду юристов несколько недель назад. Это произошло после увольнения главы ФБР Джеймса Коми и назначения специального прокурора по расследованию связей Трампа с Россией — им стал Роберт Мюллер, руководивший ФБР с 2001 по 2013 год. С юридическими компаниями от имени Трампа связывались глава администрации Райнс Прибус, советник Келлиэнн Конуэй, юрист Белого дома Дон Макган. В некоторых случаях такие контакты приводили к встречам или телефонным переговорам между юристами и президентом, пишет издание.

О том, что администрация Трампа создает «оперативный штаб» юристов, сообщило 27 мая агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, эта команда также будет работать с последствиями утечек информации из президентской команды. Среди возможных членов этого «оперативного штаба» назывались зять Трампа и его советник Джаред Кушнер, сотрудник предвыборного штаба президента Кори Левандовски и советник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон. Основным юристом президента США стал Марк Касовиц, сообщает Yahoo News. Ранее о том, что президент обратился к его услугам, со ссылкой на источники передавали телеканалы Fox News и ABC.

Агентство Reuters 6 июня со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что Трамп отказался от идеи формирования «оперативного штаба» при администрации президента. Юристы, скорее всего, будут работать непосредственно с Касовицем и не будут напрямую связаны с администрацией. По словам собеседника агентства, с юридической точки зрения будет лучше, если «штаб» по России будет работать вне стен Белого дома.

Бывший глава ФБР Джеймс Коми, как ожидается, даст показания перед конгрессом США в четверг, 8 июня, о деталях своих разговоров с Трампом по вопросу «российского следа».