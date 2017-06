Сноуден в юбке: кто организовал новую утечку секретной информации в США

Министерство юстиции США обвинило Реалити Ли Виннер в утечке секретного доклада Агентства национальной безопасности о вмешательстве России в президентскую кампанию. Ее дело будет показательным, уверены эксперты

Реалити Ли Виннер (Фото: Reality Winner / Facebook)

​В понедельник, 5 июня, Министерство юстиции США обвинило 25-летнюю Реалити Ли Виннер, сотрудницу одной из компаний, работавших на Агентство национальной безопасности (АНБ), в причастности к утечке секретного доклада о вмешательстве российских хакеров в выборы в США. Виннер арестовали 3 июня, а обвинение было предъявлено после публикации изданием The Intercept ключевых положений этого доклада.

Виннер была в числе шести сотрудников, распечатавших доклад, сообщает газета The Washington Post. Сейчас она находится под арестом, и ей грозит до десяти лет лишения свободы за нарушение закона о шпионаже. Об утечке материалов секретного доклада американской разведке стало известно после того, как в АНБ обратился американский журналист, попросивший прокомментировать документ. Он также предоставил ведомству его копию. Это активизировало внутреннее расследование, сообщает газета The New York Times, ссылаясь на данные ФБР.

Виннер является единственным сотрудником компании — подрядчика АНБ, которая вела электронную переписку с журналистом, говорится в материалах ФБР. 3 июня во время допроса она якобы призналась в том, что «намеренно» распечатала секретный доклад, вынесла его из офиса, сохранила и отправила журналистам. По данным ФБР, Виннер понимала, что информация может навредить интересам США и быть использована другим государством, пишет The Washington Post.

«Публикация засекреченной информации без разрешения ставит под угрозу безопасность нашей страны и подрывает доверие общества к правительству, — сказал заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн. — Люди, которым доверяется секретная информация и которые дают обещание защищать ее, должны быть призваны к ответу, когда они нарушают это обязательство».

При этом уже началась кампания в защиту Виннер. «Предполагаемый информатор Реалити Ли Виннер нуждается в поддержке. Она молодая женщина, которую обвиняют в мужественной попытке помочь нам узнать больше», — написал в своем Twitter основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Позже WikiLeaks пообещал награду в $10 тыс. за информацию о репортере The Intercept, который подставил Виннер, выдав властям США распечатку доклада АНБ и номер отчета, по которому удалось ее вычислить.

16 мая президент США Дональд Трамп призывал найти в рядах американских спецслужб тех, кто сливает СМИ информацию о его общении с представителями России. Эти заявления прозвучали в ответ на обвинения в том, что он раскрыл секретную информацию о планах «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России) во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в первой половине мая. В феврале Трамп заявлял, что постоянные утечки препятствуют деятельности его администрации и осложняют его отношения с американской разведкой. Тогда он дал поручение Министерству юстиции провести расследования по утечкам.

О чем доклад АНБ

В секретном докладе АНБ утверждается, что российские спецслужбы проводили кибератаки на поставщиков программного обеспечения избирательных участков и разослали 122 фальшивых (фишинговых) электронных письма, содержащих документы с вредоносными программами. Как говорится в докладе, взлом систем производился сотрудниками российского Главного управления Генерального штаба ВС России (ГУ ВС РФ; до 2010 года — ГРУ) в августе 2016 года. Целью атаки было получение информации о программных решениях, которые используются в системе для голосования. В АНБ полагают, что хакеры сосредоточились на сборе данных, связанных с процессом регистрации избирателей США, а также о частных производителях машин, хранящих информацию о списках избирателей. По оценке Министерства внутренней безопасности, данные, которые собирались в результате этой кибератаки, не относились к подсчету голосов и не могли скомпрометировать результаты выборов, подчеркивает The Intercept.​

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о вмешательстве ГРУ в выборы президента США. «Кроме этого утверждения, которое абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо, скажем так, аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», — сказал Песков, добавив, что в Кремле не знакомы с отчетом АНБ.

Штаб-квартира Агентства национальной безопасности (Фото: Patrick Semansky / AP)

Утечка как средство политической борьбы

Утечки информации становятся всё более распространенным способом политической борьбы в Америке, тем более что публикация засекреченной информации всегда имеет международный резонанс, отмечает Павел Шариков, эксперт института США и Канады РАН. «Раньше такие действия попадали под категорию «предательство Родины» и происходили нечасто. Сегодня, после публикации материалов, переданных Джулианом Ассанжем, Челси Мэннинг и Эдвардом Сноуденом, это становится модной тенденцией», — добавил Шариков.

Однако изобличение сотрудничающих со СМИ работников администрации президента весьма напоминает «закручивание гаек», полагает эксперт. Он не исключает, что к «вбросам» и «сливам» причастны весьма высокопоставленные представители Белого дома, и не исключено, что их конечная цель — добиться ограничения свободы печати. «Вместе с увеличением количества «сливов» крайне сложно разобраться, какая информация является «утечкой», а какая альтернативной правдой или фальшивой новостью. Так что понятно, почему у администрации Трампа данное направление становится приоритетом», — заключает эксперт.

Дела Мэннинг, Сноудена и остальных показывают, что «суровое наказание информаторов» происходит при любых президентах, сказал РБК Марк Крамер, эксперт Центра Дэвиса по изучению России и Евразии в Гарвардском университете. Поэтому дело Реалити Ли Виннер не является из ряда вон выходящим. Однако ее нельзя сравнивать со Сноуденом, поскольку она передала прессе только один доклад, в то время как Сноуден раскрыл миллионы засекреченных документов, добавил Крамер.

Во время президентства Барака Обамы было возбуждено девять судебных дел против организаторов утечек и сливов. Администрация применяла закон о шпионаже, чтобы преследовать не шпионов, а правительственных чиновников, которые общались с журналистами, отмечал в декабре 2016 года журналист The New York Times Джеймс Райзен.