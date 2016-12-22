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В Думе на слушания по реновации не пустили лидеров митингов против сносов
Политика, 20:48
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В Думе на слушания по реновации не пустили лидеров митингов против сносов
На слушания по законопроекту о реновации в Госдуме не пустили ни одного известного противника программы — за дверями нижней палаты остались организаторы антиреновационных митингов, депутаты Мосгордумы от КПРФ, члены «Яблока» и Партии роста
Парламентские слушания в Госдуме по законопроекту о реновации (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Слушания без оппозиции

Лидеров протестов против реновации в понедельник не пустили на парламентские слушания в Госдуме по законопроекту. Члены «Яблока» и Партии роста не нашли своих имен в списках на вход, несмотря на обещания организаторов слушаний. А лидерам митинга против сноса, который прошел в Москве 14 мая, и двоим депутатам Мосгордумы отказали в посещение слушаний. В Думе мотивировали отказ тем, что на слушания приглашены только жители включенных в программу домов.

На прошлой неделе фракция ЛДПР пригласила на слушания одного из организаторов митинга 14 мая, журналистку Znak.com Екатерину Винокурову, но в понедельник, 5 июня, ей сообщили, что из списка приглашенных она вычеркнута. Из списка были исключены те, кто не прописан в домах, подпадающих под реновацию, пояснил РБК депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, таких оказалось около половины из списка в 30 человек, а само решение было принято в понедельник после согласования с комитетом Госдумы по транспорту и строительству во главе с Евгением Москвичевым (фракция «Единой России»). Винокурова рассказала РБК, что проживает в кирпичной пятиэтажке в Северном Измайлово, а жители ее дома изначально выступили против реновации. В итоге под снос идет весь квартал, кроме ее пятиэтажки и школы.

Слушания по реновации с участием жителей сносимых домов председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал в конце апреля. Он пообещал, что при доработке закона о реновации ко второму чтению «будут учтены все вопросы, связанные с правами граждан». Участники слушаний задавали мэру Москвы Сергею Собянину вопросы о равнозначимости сносимого жилья, сохранении метража квартир при переселении и возможности переезда «за 101-й километр».

Жалобы на недопуск

Не попавшие на слушания политики и активисты в разговоре с РБК предположили, что их не допустили на слушания специально, чтобы избежать резкой критики законопроекта. «Власти просто боятся услышать голоса тех, кто действительно активно выступает против сноса», — заявила РБК организатор протестного митинга 14 мая Юлия Галямина. Госдума «просто проигнорировала» мнения 300 тыс. жителей Москвы, интересы которых он представляет, сказал РБК депутат Мосгордумы Николай Зубрилин. Из списков, поданных им для участия в слушаниях, представители Госдумы вычеркнули «половину заявленных» — 10 из 20 человек.

Активисты пожалуются на недопуск к слушаниям, рассказали они РБК. Зубрилин намерен отправить жалобу прокурору Москвы Владимиру Чурикову. Глава московского «Яблока» Сергей Митрохин передал в администрацию президента заявление с требованием отозвать законопроект о реновации «в том числе по той причине, что слушания были неполноценными, граждан не выслушали, партии слово не дали и реального обсуждения не было».

Около 14:​​00, когда в Госдуме начались слушания, у ее входа собралось около 200 активистов, которых в здание не пустили. Чтобы выразить протест, они устроили спонтанное шествие от Госдумы до приемной президента на Ильинке. По пути активисты, взявшись за руки, скандировали «Собянина в отставку» и «Оставьте дома в покое». Полиция в ход митинга не вмешивалась. «К нам один раз подошли полицейские, но мы им объяснили, что ничего не нарушаем, и они отошли», — рассказала РБК Галямина, участвовавшая в шествии.

Кого пустили

В Госдуме отвергли идею о том, что участников обсуждения реновации подбирали специально. Глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев (фракция «Единой России») заверил РБК, что никакого отбора не было по принципу отношения к реновации не было. На слушания звали именно жителей пятиэтажек, которые включены в программу реновации, подтвердил он. «Позвать всех желающих было просто невозможно», добавил другой собеседник в Госдуме.

Противников программы реновации на слушаниях в Госдуме было меньшинство, рассказал РБК член «Демократического выбора» Кирилл Шулика. Он стал единственным представителем оппозиционной партии, которому удалось не только попасть на слушания, но и задать свой вопрос мэру Сергею Собянину. «Несмотря на то что критиков программы было немного, им позволяли задавать вопросы», — отметил он. Сам Шулика попал на слушания благодаря помощи депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

На встрече присутствовали противники реновации, но только в числе жителей предназначенных для сноса домов, уточнил РБК активистка Кэри Гуггенбергер, один из организаторов митинга 14 мая. Ее на слушания не пустили, несмотря на приглашения депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова.

На встрече с депутатами были и эксперты — политологи Михаил Виноградов, Екатерина Шульман, Павел Данилин, Алексей Мухин и журналист Максим Кононенко. Они рассказали РБК, что сидели на местах в гостевом балконе и активного участия в обсуждениях не принимали. Кононенко назвал формат мероприятия «невиданным». «Был полный зал разгневанных горожан, которые напрямую с властями обсуждали вопросы. Выступлений со словами благодарности было три-четыре за три часа слушаний, в остальном обстановка была жесткой», — рассказал журналист.

Авторы: Евгения Кузнецова, Егор Губернаторов, Илья Немченко
Теги: протест , Госдума РФ , реновация
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