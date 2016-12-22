Кремль прокомментировал сообщения о вмешательстве ГРУ в выборы в США

В Кремле опровергли информацию, которая содержалась в отчетах АНБ, о том, что российские хакеры повлияли на ход президентских выборов в США. Это абсолютно не соответствует действительности, заявил Дмитрий Песков

Избирательный участок во время голосования на президентских выборах США. 8 ноября 2016 года (Фото: David Becker / Reuters)

В Кремле опровергли вмешательство Главного разведывательного управления (ГРУ) в выборы президента США, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



По словам Пескова, утверждения о том, что ГРУ как-то влияли на ход президентских выборов в США, не соответствует действительности.



«Кроме этого утверждения, которое абсолютно не соответствует действительности, какой-либо другой информации мы не видели, каких-либо, скажем так, аргументов в пользу достоверности этой информации мы не слышали, и, соответственно, мы решительно опровергаем возможность, что такое могло бы быть», — сказал Песков, добавив, что в Кремле не знакомы с отчетом АНБ, в котором говорится об обратном.



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Ранее сегодня, 6 июня, Министерство юстиции США обвинило федерального подрядчика с доступом к секретной информации 25-летнюю Реалити Ли Виннер в утечке доклада Агентства национальной безопасности (АНБ), в котором говорится, что ГРУ осуществила кибератаку как минимум на одного поставщика программного обеспечения для избирательных участков, а также разослала фишинговые письма в более чем сотню местных избирательных участков за несколько дней до выборов в ноябре 2016 года.



Компания-подрядчик АНБ Pluribus International Corporation после внутренней проверки выяснила, что Виннер была одной из шести сотрудников, распечатавших доклад. При этом она оказалась единственной, кто пользовался электронной почтой в информационном центре. В настоящее время Виннер находится под домашним арестом. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.



Как следует из документов, рассекречиванию которых способствовала Виннер, российские хакеры взломали систему в августе 2016 года, их целью было получение информации о программных решениях, которые используются в системе голосования. Из доклада АНБ следовало, что, вероятно, эти хакеры использовали полученную информацию, чтобы запустить фишинговую рассылку, связанную с регистрационными формами для избирателей, а полученные данные затем использовать для доступа к муниципальным и региональным государственным органам США.



По данным The Intercept, которое первым получило доступ к документам АНБ, Министерство внутренней безопасности США оценило действия хакеров как не относящиеся к подсчету голосов и не имеющие возможность скомпрометировать результаты выборов.

1 июня стало известно, что Палата представителей конгресса США направила семь повесток на слушания по делу о «российском вмешательстве» в выборы в стране, об этом сообщала The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Часть повесток была связана с расследованием контактов окружения Дональда Трампа с российскими официальными лицами, еще часть была направлена в АНБ, ФБР и ЦРУ. Спецслужбы должны будут ответить на вопросы об этих контактах Трампа.



За день до этого, 31 мая, для дачи показаний по делу о возможном вмешательстве России в выборы в США был вызван политолог Борис Эпштейн, который являлся советником Трампа во время предвыборной кампании.