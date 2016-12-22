СМИ узнали о планах США снять санкции с нефтяных компаний России в марте

Американская администрация планировала снять санкции с российских нефтяных компаний в конце марта, объясняя это интересами Соединенных Штатов

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Как сообщает издание Daily Beast со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома, администрация Дональда Трампа в конце марта обсуждала снятие санкций с российской нефтяной отрасли. Якобы такой шаг объяснялся тем, что снижение производительности компаний из России вредило экономике США.

Против снятия санкций выступил Государственный департамент, представители которого указывали, что односторонний отказ от ограничений в адрес России, наоборот, нанесет ущерб американской нефтяной отрасли. Там подчеркивали, что единственным условием для отмены санкций должно быть «прекращение Россией оккупации Украины, в том числе Крыма».

Издание подчеркивает, что в пользу снятия санкций выступал в первую очередь стратег Совета национальной безопасности США Кевин Харрингтон. Он проанализировал воздействие ограничений на российскую экономику и пришел к выводу, что никакого серьезного ущерба они не наносят. «Он считал, что если санкции не вредят России, то смысла в них нет», — заявил собеседник Daily Beast.

Однако Государственный департамент привел свои аргументы в пользу сохранения режима санкций. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что если в одностороннем порядке снять ограничения с России, то потом будет сложно уговорить другие страны принять жесткие меры в отношении, например, Ирана или КНДР. Помимо этого Госдеп указал на то, что Россия является конкурентом США на нефтяном рынке и делает все возможное для борьбы с американскими компаниями, которые занимаются добычей сланцевой нефти.