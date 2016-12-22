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Госдума заинтересовалась общественным мнением о своей работе
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Госдума заинтересовалась общественным мнением о своей работе
Политика, 00:07
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Госдума заинтересовалась общественным мнением о своей работе
​​До конца года Госдума закажет проведение порядка десяти социологических опросов, рассказали собеседники РБК в нижней палате. Депутаты закажут соцопросы по рейтингам думских партий и узнают об ожиданиях россиян от осенней сессии
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Госдума определилась со списком тем, по которым намерена заказать социологические опросы и аналитические исследования. Об этом РБК рассказал источник в руководстве аппарата нижней палаты и подтвердил вице-спикер Александр Жуков. Как пояснил собеседник в аппарате, до конца года парламент намерен заказать социологам порядка 10-12 опросов общественного мнения. «В соответствии с законом, это будет делаться через проведение тендера, потому сейчас нельзя сказать, кто именно будет проводить опросы», — отметил чиновник.

По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, свои предложения по наиболее интересным темам опросов и исследований все думские комитеты и четыре фракции направили вице-спикеру Александру Жукову, добавил источник РБК в аппарате нижней палаты. Именно вице-спикер будет курировать совет по экспертно-аналитической работе. Среди тем, на которые в ближайшее время аппарат закажет социологию — ожидания россиян от осенней сессии нижней палаты и рейтинги представленных в Думе политических сил, указал собеседник РБК.

Только соцопросами Госдума не ограничится — это будут исследования самого различного рода, отметил Жуков. «Заявки от фракций и комитетов, которые мы собрали, охватывают все сферы жизни и требуют как социологических исследований, так и законодательного регулирования. Сейчас, после обобщения поступивших запросов, получилось чуть более 50 позиций, по которым предлагается заказать экспертную работу», — сказал он РБК. Среди планов нижней палаты — работа над проектом единого гражданского процессуального кодекса, «сравнительный анализ зарубежного опыта ведущих европейских стран, США, Канады, Японии и российской практики законодательного регулирования в области энергосбережения и энергоэффективности», рассказал Жуков. Также Госдума намерена провести экспертные работы по прогнозам развития цифровой экономики, а также по регулированию туризма в России, добавил вице-спикер.

О том, что Госдума намерена проводить социсследования по наиболее резонансным законопроектам стало известно в марте. Соответствующее предложение озвучил на заседании совета спикер Вячеслав Володин и совет его поддержал, рассказывал тогда вице-спи кер Иван Мельников. Во сколько обойдется Госдуме каждое такое исследование, пока точно неизвестно. Цена на опросы может варьироваться от 50 тыс. руб до миллионов, рассказал РБК руководитель управления социально-политических исследований ВЦИОМ Кирилл Родин. «Все определяется екмкостью вопросов. Чтобы протестировать резонанс от какой-то темы, можно задать один исчерпывающий вопрос. А может быть тема очень сложная, рассчитанная не на широкие слои населения, а на узкие, разнородные сегменты. И может быть, что для понимания этой темы придется проводить опросы не только среди обычных респондентов, но и среди экспертов. А это, конечно, гораздо дороже», — объяснил он.

Впрочем, по мнению эксперта, такие исследования могут стать серьезным подспорьем в борьбе Думы за влияние. «Данные соцопросов могут стать серьезным инструментом в аппаратной борьбе. Когда правительство продавливает какое-то решение, то одно дело, когда ему сопротивляются просто депутаты, и совсем другое — когда эти депутаты ссылаются на мнение людей», — прокомментировал РБК политолог Аббас Галямов.

Авторы: Вера Холмогорова, Евгения Кузнецова
Теги: Госдума , Володин , соцопросы
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