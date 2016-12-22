В полиции Украины рассказали о подготовке покушения на Авакова

В национальной полиции Украины заявили, что на главу МВД Арсена Авакова готовилось покушение. Предварительно известно, что злоумышленники планировали взорвать министра, использовав для доставки взрывчатки квадрокоптер

Арсений Аваков (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Арестованные члены ОПГ «Торпеда» готовили покушение на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель главы национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Есть материалы, которые подтверждают, что это планировалось. Во время беседы они заявили, что следующим шагом было покушение на министра [внутренних дел] непосредственно по адресу его проживания», — рассказал Аброськин.

По его словам, члены банды искали адрес Авакова, а после установления местонахождения министра «активно готовились» к покушению с помощью специальных технических средств.

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«Обычно это взрывные средства — гранаты. В этот раз преступники рассматривали возможность применения квадрокоптеров и другой летательной техники для сброса взрывчатого вещества», — пояснил Аброськин.

Он отметил, что сейчас у следствия есть все материалы, которые свидетельствуют о том, что такие шаги предпринимались злоумышленниками.

2 октября украинская полиция сообщила о задержании двух членов ОПГ «Торпеда», которые собирались «взрывать венгерский памятник» на украинско-венгерской границе. По словам Авакова, эти же люди, скорее всего, были причастны к другим преступлениям.

«Преступная группа из нескольких человек, жителей Черкасской области, разрабатывалась специальной группой уголовного розыска под непосредственным руководством Князева и Аброськина. Доказано рядом неопровержимых фактов участие этой группы в девяти преступлениях, совершенных в 2016–2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов», — написал Аваков в своем Facebook.

Он подчеркнул, что задержанные исполнители и их руководитель входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии регионов от Черкасской области Владимира Олейника и Сергея Тулуба, сейчас находящихся в России.

Владимир Олейник был одним из авторов поправок в закон «О судоустройстве и статусе судей», который был принят в Раде без обсуждения в январе 2014 года. Закон вводил уголовную ответственность за клевету в СМИ, позднее он был отменен. В комментарии РБК Олейник заявил, что планирует подать в суд на Авакова после того, что тот сказал о нем.



Сергей Тулуб в течение четырех лет вплоть до 2014 года возглавлял Черкасскую областную администрацию, состоял в Партии регионов.